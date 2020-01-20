***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin dolaylı olarak %88,26'sına sahip olan Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin 22.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.01.2020 tarihli Bülten'de izin verildiği duyurulan gönüllü pay alım teklifine ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 21. Maddesi uyarınca bir rapor hazırlaması ve en geç fiili pay alım teklifine başlanmasından bir iş günü önce Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklaması gerekmektedir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gönüllü pay alım teklifinde bulunan Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin ortaklığımıza yönelik stratejik planları ile bu planların ortaklığımızın faaliyet göstereceği alanlar ve yerler ile istihdam seviyesi üzerinde yaratması muhtemel etkilerine ilişkin hususlarda dahil olmak üzere, pay alım teklifine ilişkin görüşü ve bu görüşün dayandığı gerekçeleri içeren raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813633BIST