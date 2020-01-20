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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.01.2020 20:43
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***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz sermayesinin dolaylı olarak %88,26'sına sahip olan Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin 22.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.01.2020 tarihli Bülten'de izin verildiği duyurulan gönüllü pay alım teklifine ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 21. Maddesi uyarınca bir rapor hazırlaması ve en geç fiili pay alım teklifine başlanmasından bir iş günü önce Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklaması gerekmektedir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gönüllü pay alım teklifinde bulunan Akzo Nobel Coatings International B.V.'nin ortaklığımıza yönelik stratejik planları ile bu planların ortaklığımızın faaliyet göstereceği alanlar ve yerler ile istihdam seviyesi üzerinde yaratması muhtemel etkilerine ilişkin hususlarda dahil olmak üzere, pay alım teklifine ilişkin görüşü ve bu görüşün dayandığı gerekçeleri içeren raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813633


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Yarım 945 969 6,59  
Çeyrek 474 485 3,29  
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