***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.01.2020 10:55
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Avram Sevinti tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813316
BIST
11:26121.222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 221,33
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.851
11:265,8653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0084
|Açılış
|: 5,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8663
En Düşük
5,8463
11:266,5312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,5180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5338
En Düşük
6,5173
11:26293,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,51
|Açılış
|: 293,13
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
293,40
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GEDIK
|8,08
|9.398.953
|% 14,29
|
|BNTAS
|3,78
|176.967.939
|% 13,51
|
|DAGHL
|5,38
|7.737.225
|% 12,55
|
|QNBFB
|66,15
|68.318.067
|% 12,50
|
|LIDFA
|4,53
|6.700.509
|% 11,03
|
|BALAT
|2,97
|263.588
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|79.675
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|102.405
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,05
|628.299
|% -8,13
|
|GYHOL
|15,25
|1.370.906
|% -6,33
|
|THYAO
|15,05
|628.170.130
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,98
|267.126.025
|% -1,00
|
|PETKM
|4,03
|252.036.499
|% 0,50
|
|BNTAS
|3,78
|176.967.939
|% 13,51
|
|PGSUS
|76,35
|154.691.671
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,98
|267.126.025
|% -1,00
|
|ISGYO
|1,84
|121.617.152
|% 3,37
|
|PETKM
|4,03
|252.036.499
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,65
|88.151.340
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,78
|176.967.939
|% 13,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6423
|7,6806
|% 0,10
|
|Frank
|6,0412
|6,0776
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5566
|1,5644
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|1,41
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.937
|1.966
|14,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-7,97
|
|Yarım
|932
|956
|-3,86
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,01
|
|B. Petrol
|64,84
|64,84
|0,22
|
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