***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.01.2020 11:25
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Avram Sevinti tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813707
BIST
15:41123.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 430,86
|Açılış
|: 121.887
|
|Önceki Kapanış
|: 122.620
|
123.246
En Düşük
121.504
15:415,9339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0157
|Açılış
|: 5,9310
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9350
En Düşük
5,9125
15:416,5926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5934
En Düşük
6,5455
15:41297,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,74
|Açılış
|: 297,00
|
|Önceki Kapanış
|: 297,74
|
298,88
En Düşük
295,69
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|18.707.429
|% 19,96
|
|EGSER
|4,68
|69.658.004
|% 18,48
|
|QNBFB
|89,35
|6.024.781
|% 14,99
|
|GEDIK
|10,74
|17.833.354
|% 14,99
|
|BURVA
|20,12
|253.414
|% 14,97
|
|BALAT
|2,42
|92.306
|% -9,70
|
|MEMSA
|0,39
|784.620
|% -7,14
|
|ORMA
|4,16
|278.362
|% -5,45
|
|ARTI
|0,93
|154.612
|% -5,10
|
|GLBMD
|2,06
|517.409
|% -5,07
|
|THYAO
|14,87
|1.291.263.170
|% -1,39
|
|ISFIN
|4,49
|1.013.986.141
|% 3,70
|
|PETKM
|4,13
|547.550.317
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,73
|365.018.544
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.953.622
|% 1,72
|
|ISFIN
|4,49
|1.013.986.141
|% 3,70
|
|EKGYO
|1,73
|365.018.544
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,77
|332.953.622
|% 1,72
|
|ODAS
|1,86
|252.815.856
|% 4,72
|
|PETKM
|4,13
|547.550.317
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7239
|7,7627
|% 0,62
|
|Frank
|6,1064
|6,1432
|% 0,26
|
|Riyal
|1,5767
|1,5846
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-7,69
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.956
|2.005
|1,05
|
|Yarım
|946
|970
|0,51
|
|Çeyrek
|474
|485
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|-1,04
|
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