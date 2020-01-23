***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.01.2020 10:16
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Avram Sevinti tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814078
BIST
11:13123.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 308,12
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.183
En Düşük
122.203
11:135,9219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9335
En Düşük
5,9034
11:136,5668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5812
En Düşük
6,5526
11:13295,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,04
|Açılış
|: 295,69
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|42,80
|23.823.031
|% 15,24
|
|PRKAB
|3,79
|16.854.977
|% 14,85
|
|BURCE
|9,19
|10.550.406
|% 12,76
|
|NATEN
|18,35
|59.950.027
|% 12,71
|
|ERSU
|3,64
|12.912.093
|% 12,35
|
|QNBFL
|172,80
|4.838
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|358.207
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|249.641
|% -9,93
|
|BALAT
|1,97
|692.313
|% -9,63
|
|GYHOL
|16,68
|41.917
|% -5,82
|
|THYAO
|14,66
|373.095.423
|% -0,41
|
|ICBCT
|6,09
|213.340.549
|% 0,33
|
|HALKB
|7,14
|195.667.150
|% 0,99
|
|KRSTL
|1,84
|184.116.787
|% 8,24
|
|GARAN
|12,25
|171.148.426
|% 0,66
|
|KRSTL
|1,84
|184.116.787
|% 8,24
|
|ODAS
|2,06
|116.650.061
|% 4,57
|
|KRDMD
|3,06
|163.064.747
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,71
|69.108.057
|% 0,59
|
|PETKM
|4,06
|142.047.015
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7422
|7,7810
|% -0,14
|
|Frank
|6,0788
|6,1155
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5709
|1,5788
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,18
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,45
|62,45
|-0,76
|
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