***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.01.2020 09:22
***MSGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MSGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Avram Sevinti tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814471
BIST
18:05122.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
0
En Düşük
0
18:055,9453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9390
|
5,9514
En Düşük
5,9361
18:056,5574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5420
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5490
|
6,5682
En Düşük
6,5420
18:05302,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,65
|Açılış
|: 302,01
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|DOAS
|12,56
|38.672.658
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,33
|224.446.131
|% 0,00
|
|KCHOL
|20,86
|72.695.994
|% 0,00
|
|KLMSN
|18,98
|35.397.818
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 0,00
|
|DOAS
|12,56
|38.672.658
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,33
|224.446.131
|% 0,00
|
|KCHOL
|20,86
|72.695.994
|% 0,00
|
|KLMSN
|18,98
|35.397.818
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|2.010.371.000
|% 0,00
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 0,00
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 0,00
|
|GARAN
|11,97
|666.512.605
|% 0,00
|
|ADESE
|2,35
|701.321.566
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|807.181.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,67
|351.994.093
|% 0,00
|
|PETKM
|4,07
|808.203.518
|% 0,00
|
|TSKB
|1,30
|242.847.954
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7457
|7,7845
|% -0,02
|
|Frank
|6,1001
|6,1368
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5803
|1,5883
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.580
|7,76
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,81
|
|Cumhuriyet
|1.990
|2.007
|3,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|17,61
|
|Yarım
|955
|980
|8,52
|
|Çeyrek
|479
|490
|4,26
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|60,62
|60,62
|-1,42
|