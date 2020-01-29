***MSGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
29.01.2020 16:44
***MSGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi in 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
MSGYO 1 MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S E YAKUP KANYAS 479.356,746
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815167
BIST
17:15119.861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 58,90
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:155,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0184
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:156,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:15300,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,09
|Açılış
|: 300,87
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.250.198
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.184.888
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,98
|13.161.721
|% 16,66
|
|OYLUM
|6,42
|49.800.222
|% 12,83
|
|BEYAZ
|3,80
|2.210.277
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,50
|21.407.719
|% -18,57
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|TKNSA
|8,82
|50.875.635
|% -14,37
|
|THYAO
|14,16
|1.053.136.354
|% -0,07
|
|KRDMD
|2,84
|735.629.039
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,42
|591.124.637
|% 1,38
|
|PETKM
|4,04
|518.302.624
|% -1,22
|
|ODAS
|2,09
|474.679.327
|% 7,18
|
|KRDMD
|2,84
|735.629.039
|% -1,73
|
|ODAS
|2,09
|474.679.327
|% 7,18
|
|KRSTL
|2,18
|467.658.066
|% 2,83
|
|ISGYO
|1,88
|344.244.666
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,42
|591.124.637
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7210
|7,7597
|% 0,12
|
|Frank
|6,0795
|6,1161
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5836
|1,5915
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,43
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,20
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.983
|2.033
|-2,25
|
|Yarım
|959
|983
|-1,08
|
|Çeyrek
|481
|492
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,57
|
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