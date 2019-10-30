***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.000.000 -895 894.552 18.417.259 153.033.604 211.344.520 56.969 211.401.489Diğer Düzeltmeler1.467.687 1.467.687 1.467.687Düzeltmelerden Sonraki Tutar39.000.000 -895 894.552 18.417.259 154.501.291 212.812.207 56.969 212.869.176Transferler39.000.000 6.447.943 109.053.348 -154.501.291Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.588.714 -2.588.714 -9.549 -2.598.263Dönem Karı (Zararı)-2.588.714 -2.588.714 -9.549 -2.598.263Kar Payları-7.800.000 -7.800.000 -7.800.000Dönem Sonu Bakiyeler9 78.000.000 -895 7.342.495 119.670.607 -2.588.714 202.423.493 47.420 202.470.913Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler134.219.462 -895 7.342.495 61.983.458 6.103.327 209.647.847 63.014 209.710.861Diğer Düzeltmeler1.467.687 2.586.804 4.054.491 4.054.491Düzeltmelerden Sonraki Tutar134.219.462 -895 7.342.495 63.451.145 8.690.131 213.702.338 63.014 213.765.352Transferler8.690.131 -8.690.131Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.552 4.561.631 4.565.183 4.565.183Dönem Karı (Zararı)4.561.631 4.561.631 4.561.631Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.552 3.552 3.552Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-63.014 -63.014Dönem Sonu Bakiyeler9 134.219.462 2.657 7.342.495 72.141.276 4.561.631 218.267.521 218.267.521Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.942.003 30.924.864Dönem Karı (Zararı)4.561.631 -2.579.165Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.561.631 -2.579.165Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.648.574 11.992.115Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.020 4.585Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-15.197Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-15.197Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.310.639 190.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler83.433 23.690Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.227.206 167.019Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.391.531 2.932.155Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-137.355 -400.223Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.528.886 2.648.067Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri684.311Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8.864.666Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.350.836Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.350.836Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.731İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.891.591 21.111.691Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.617.614 10.600.813Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler53.361 2.051.884Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5.079.530Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)163.160Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler573.087 -213.732Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.379Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler124.163 99.584Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)358.552 3.493.612İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler275Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.804.648 30.524.641Alınan Faiz137.355 400.223YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-120.112 -2.199.188Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.803 -349.151Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-51.354 -1.850.037Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-63.955FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.373.429 -27.917.838Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri26.258.006Kredilerden Nakit Girişleri26.258.006Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.442.851 -25.421.831Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-35.442.851 -25.421.831Ödenen Faiz-2.188.584 -2.496.007YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-551.538 807.838NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-551.538 807.838DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.361.031 9.433.326DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 809.493 10.241.164Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 809.493 1.361.031Ticari Alacaklar2.057.183 8.286.180İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.057.183 8.286.180Diğer Alacaklar209.195 206.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar209.195 206.516Stoklar6 65.606.910 68.474.110Peşin Ödenmiş Giderler36.340 171.592İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 280 129.647İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler36.060 41.945Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21.466 79.760Diğer Dönen Varlıklar1.466 2.860İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.466 2.860ARA TOPLAM68.742.053 78.582.049Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar1.250.000 1.250.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.992.053 79.832.049DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.196.046 2.945.058İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.196.046 2.945.058Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 161.843.623 152.574.233Maddi Duran Varlıklar675.822 687.864Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.137 5.313Peşin Ödenmiş Giderler0 27.908İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 27.908TOPLAM DURAN VARLIKLAR164.720.628 156.240.376TOPLAM VARLIKLAR234.712.681 236.072.425KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 9.424.872 7.800.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 0 10.845.009Ticari Borçlar5-13 886.675 313.588İlişkili Taraflara Ticari Borçlar13 773.515 74.757İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 113.160 238.831Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20.533 19.154Diğer Borçlar222.948 127.667İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar222.948 127.667Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.197.331 2.838.779İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.197.331 2.838.779Kısa Vadeli Karşılıklar8 2.439.264 167.019Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar45.039 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 2.394.225 167.019ARA TOPLAM16.191.623 22.111.216TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.191.623 22.111.216UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar173.889 151.051İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar173.889 151.051Uzun Vadeli Karşılıklar79.648 44.806Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar79.648 44.806TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER253.537 195.857TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.445.160 22.307.073ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar218.267.521 213.702.338Ödenmiş Sermaye9 134.219.462 134.219.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.657 -895Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.657 -895Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.657 -895Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9 7.342.495 7.342.495Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları72.141.276 63.451.145Net Dönem Karı veya Zararı4.561.631 8.690.131Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 63.014TOPLAM ÖZKAYNAKLAR218.267.521 213.765.352TOPLAM KAYNAKLAR234.712.681 236.072.425Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 5.216.876 15.832.172 1.799.582 4.563.494Satışların Maliyeti10 -437.980 -5.944.897 -192.701 -1.128.161TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.778.896 9.887.275 1.606.881 3.435.333BRÜT KAR (ZARAR)4.778.896 9.887.275 1.606.881 3.435.333Genel Yönetim Giderleri11 -3.513.086 -5.734.506 -1.079.571 -1.559.643Pazarlama Giderleri-121.708 -223.615 -70.807 -21.056Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13.188.077 8.949.276 10.375.177 5.810.157Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.097.384 -5.548.741 -6.065.554 -2.126.144ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.234.795 7.329.689 4.766.126 5.538.647Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.234.795 7.329.689 4.766.126 5.538.647Finansman Gelirleri81.338 4.179.575 2.626 1.041.480Finansman Giderleri12 -2.754.502 -14.088.429 -722.760 -7.554.641SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.561.631 -2.579.165 4.045.992 -974.514SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.561.631 -2.579.165 4.045.992 -974.514DÖNEM KARI (ZARARI)4.561.631 -2.579.165 4.045.992 -974.514Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 9.549 0 4.684Ana Ortaklık Payları4.561.631 -2.588.714 4.045.992 -979.198Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 0,03400000 -0,03320000 0,03010000 -0,01260000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.552 0 -6.270 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.552 -6.270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.552 0 -6.270 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.565.183 -2.579.165 4.039.722 -974.514Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 9.549 0 4.684Ana Ortaklık Payları4.565.183 -2.588.714 4.039.722 -979.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795615BIST