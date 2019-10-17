***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi31.10.2017Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi13.11.2017Davanın KonusuTüketicinin Açtığı İtirazın İptali AlacakKarşı Taraf(lar)Enis BARİÇDavanın Tutarı48.931,90 USDDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,1231 (Onbindeononikivirgüldoksandokuz)İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İzmir 6.Tüketici Mahkemesi 2017/468Davanın Duruşma Tarihi17.10.2019Alınan KararDava kabul edilmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı167.019 TLOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarMahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere, davanın kabulüne karar vermiştir. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip Şirketimizce istinaf yoluna gidilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793822BIST