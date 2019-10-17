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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

17.10.2019 18:16
GÜNCEL HABERLER

***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
31.10.2017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13.11.2017
Davanın Konusu
Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali Alacak
Karşı Taraf(lar)
Enis BARİÇ
Davanın Tutarı
48.931,90 USD
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,1231 (Onbindeononikivirgüldoksandokuz)
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İzmir 6.Tüketici Mahkemesi 2017/468
Davanın Duruşma Tarihi
17.10.2019
Alınan Karar
Dava kabul edilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
167.019 TL
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere, davanın kabulüne karar vermiştir. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğini müteakip Şirketimizce istinaf yoluna gidilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793822


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