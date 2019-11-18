MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.986
|% 19,90
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4180
|7,4552
|% 0,39
|Frank
|5,7870
|5,8219
|% 0,14
|Riyal
|1,5258
|1,5335
|% -0,06
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|4,65
|Altın Gr.
|272
|272
|0,76
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,01
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|-1,07
Seans Raporu
- 17:59TRGYO Yüzde 5.48 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 843, 424 adet işlem
- 17:57XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1458, 13 artarak (% 1.44 ) 102, 724
- 17:57 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, MTRYO, YUNSA, BRMEN, HURGZ
- 17:57 DGGYO, CUSAN, PINSU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:57 MEMSA, HALKS, KLGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında