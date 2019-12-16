***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2019 12:24
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803600
BIST
13:02110.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 101,07
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.073
En Düşük
110.234
13:025,8459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0331
|Açılış
|: 5,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8521
En Düşük
5,8018
13:026,5139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0502
|Açılış
|: 6,4960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5227
En Düşük
6,4603
13:02277,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 1,74
|Açılış
|: 277,69
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
277,99
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,39
|227.102.647
|% 17,73
|
|ADNAC
|2,51
|88.001.832
|% 15,67
|
|BOLUC
|4,54
|39.487.797
|% 15,23
|
|UNYEC
|4,58
|6.128.041
|% 13,09
|
|ADANA
|8,41
|9.700.225
|% 12,58
|
|COSMO
|2,16
|23.535
|% -10,00
|
|BALAT
|0,53
|74.870
|% -8,62
|
|KERVN
|0,57
|365.519
|% -6,56
|
|SELGD
|2,19
|21.802
|% -5,60
|
|SNKRN
|2,86
|2.162.089
|% -5,30
|
|THYAO
|13,83
|448.461.492
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,51
|267.183.799
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|227.102.647
|% 17,73
|
|ASELS
|19,41
|215.651.378
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,35
|168.234.269
|% -1,67
|
|KRDMD
|2,51
|267.183.799
|% 0,80
|
|GUSGR
|2,39
|227.102.647
|% 17,73
|
|GSRAY
|2,35
|168.234.269
|% -1,67
|
|TSPOR
|2,86
|145.427.074
|% 11,28
|
|ISFIN
|3,23
|163.212.420
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7712
|7,8102
|% 0,49
|
|Frank
|5,9204
|5,9561
|% 0,63
|
|Riyal
|1,5539
|1,5617
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,24
|
|Altın Gr.
|278
|278
|1,74
|
|Cumhuriyet
|1.838
|1.866
|19,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|14,39
|
|Yarım
|885
|907
|6,96
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,48
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,03
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|0,06
|