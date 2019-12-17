***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.12.2019 14:30
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803878
BIST
16:11111.380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 254,68
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.051
16:115,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0325
|Açılış
|: 5,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8850
En Düşük
5,8441
16:116,5651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0464
|Açılış
|: 6,5580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5709
En Düşük
6,5146
16:11279,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 1,83
|Açılış
|: 279,48
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,93
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,54
|110.841.248
|% 17,39
|
|GUSGR
|2,79
|480.950.397
|% 14,81
|
|FLAP
|4,90
|175.159.144
|% 14,49
|
|UNYEC
|5,49
|26.912.070
|% 12,96
|
|BURVA
|6,97
|5.339.719
|% 12,42
|
|ATAGY
|4,53
|8.454.797
|% -14,53
|
|TSPOR
|2,42
|198.264.765
|% -12,64
|
|NIBAS
|6,15
|799.346
|% -9,56
|
|KERVN
|0,51
|646.682
|% -7,27
|
|HUBVC
|13,82
|32.977.342
|% -7,19
|
|THYAO
|13,99
|1.033.382.964
|% -0,14
|
|GUSGR
|2,79
|480.950.397
|% 14,81
|
|TUPRS
|124,40
|440.500.666
|% 2,30
|
|ASELS
|19,54
|311.612.565
|% 0,05
|
|ISFIN
|3,35
|294.054.029
|% 1,52
|
|IEYHO
|0,54
|110.841.248
|% 17,39
|
|GUSGR
|2,79
|480.950.397
|% 14,81
|
|ALBRK
|1,34
|133.096.859
|% -0,74
|
|KRDMD
|2,51
|236.821.529
|% -0,79
|
|ISFIN
|3,35
|294.054.029
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7113
|7,7500
|% -0,90
|
|Frank
|5,9665
|6,0024
|% 0,64
|
|Riyal
|1,5615
|1,5693
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|1,88
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,79
|
|Cumhuriyet
|1.851
|1.879
|11,00
|
|Tam
|1.842
|1.888
|9,79
|
|Yarım
|890
|913
|4,73
|
|Çeyrek
|447
|457
|2,37
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,22
|