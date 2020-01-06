***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2020 11:32
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807686
BIST
11:38111.744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -856,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
11:385,9752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,9740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
11:386,6556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6456
11:38304,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,65
|Açılış
|: 304,45
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,84
|46.552.966
|% 10,89
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|BURVA
|12,63
|3.653.373
|% 8,60
|
|DURDO
|16,95
|1.946.846
|% 8,31
|
|CRDFA
|2,46
|299.604
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|DARDL
|3,93
|93.165
|% -9,66
|
|THYAO
|13,32
|757.964.144
|% -1,70
|
|ASELS
|22,28
|369.932.907
|% -0,54
|
|PETKM
|3,66
|250.265.973
|% -1,08
|
|HALKB
|6,10
|238.474.865
|% 0,99
|
|GARAN
|10,75
|190.062.483
|% 1,13
|
|ALBRK
|1,59
|163.846.875
|% -0,63
|
|PETKM
|3,66
|250.265.973
|% -1,08
|
|THYAO
|13,32
|757.964.144
|% -1,70
|
|KRDMD
|2,58
|131.696.329
|% -1,53
|
|IHLAS
|0,78
|34.172.819
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8305
|7,8698
|% 0,24
|
|Frank
|6,1222
|6,1590
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5868
|1,5948
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|13,04
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,40
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,54
|0,01
|
|B. Petrol
|68,97
|68,97
|0,70
|