***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2020 14:34
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809036
BIST
15:50112.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 396,05
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:505,9536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0192
|Açılış
|: 5,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:506,6209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0365
|Açılış
|: 6,6190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:50301,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 301,82
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.356.147
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,00
|16.013.257
|% 13,50
|
|TIRE
|5,69
|244.197.424
|% 13,12
|
|HUBVC
|19,17
|75.158.290
|% 12,83
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,23
|67.620.535
|% -13,83
|
|IHGZT
|5,00
|63.266
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,55
|1.851.833.210
|% 0,00
|
|ASELS
|22,42
|669.745.070
|% 0,09
|
|GARAN
|11,02
|441.582.072
|% 3,67
|
|PETKM
|3,70
|432.954.018
|% 0,00
|
|HALKB
|6,12
|427.295.426
|% 1,32
|
|ALBRK
|1,61
|371.466.887
|% 0,63
|
|THYAO
|13,55
|1.851.833.210
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,63
|319.435.291
|% 0,38
|
|EKGYO
|1,39
|169.469.656
|% -1,42
|
|ODAS
|2,14
|252.144.745
|% 3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7694
|7,8083
|% -0,55
|
|Frank
|6,1014
|6,1382
|% -0,40
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|7,83
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.002
|2.032
|4,00
|
|Tam
|1.992
|2.042
|3,72
|
|Yarım
|963
|988
|1,80
|
|Çeyrek
|483
|494
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,43
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|-0,02
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|B. Petrol
|68,41
|68,41
|0,14
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