***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2020 15:19
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809143
BIST
15:50112.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 396,32
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:505,9536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0192
|Açılış
|: 5,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:506,6209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0365
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:50301,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 301,93
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.356.147
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,35
|15.954.533
|% 14,03
|
|HUBVC
|19,15
|74.619.447
|% 12,71
|
|TIRE
|5,65
|242.842.529
|% 12,33
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,23
|67.546.279
|% -13,83
|
|IHGZT
|5,00
|60.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,56
|1.848.582.018
|% 0,07
|
|ASELS
|22,38
|667.823.845
|% -0,09
|
|GARAN
|11,02
|441.465.789
|% 3,67
|
|PETKM
|3,70
|432.799.324
|% 0,00
|
|HALKB
|6,13
|427.287.786
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,61
|371.294.409
|% 0,63
|
|THYAO
|13,56
|1.848.582.018
|% 0,07
|
|KRDMD
|2,62
|318.911.120
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,40
|169.447.228
|% -0,71
|
|ODAS
|2,14
|251.788.902
|% 3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7659
|7,8048
|% -0,59
|
|Frank
|6,0986
|6,1353
|% -0,45
|
|Riyal
|1,5812
|1,5891
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|0,96
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.003
|2.033
|5,00
|
|Tam
|1.994
|2.044
|5,56
|
|Yarım
|964
|989
|2,69
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:01BAGFS
Yüzde 4.81 oranında artışla 17.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 271, 060 adet işlem
-
15:59XU100
Endeks 112, 976 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 8, 767.00 milyon TL de
-
15:59BRSAN
Yüzde 4.89 oranında artışla 11.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 196, 673 adet işlem
-
15:55FMIZP
Yüzde 6.52 oranında artışla 49.02 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 206 adet işlem
-
15:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, SAHOL