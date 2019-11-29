***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2019 11:14
***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800950
BIST
11:54107.254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 127,84
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
107.070
11:545,7464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0141
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
11:546,3279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0191
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3254
11:54269,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,68
|Açılış
|: 269,40
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,31
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|63,65
|4.228.693
|% 14,68
|
|SMART
|6,17
|95.187.185
|% 13,00
|
|FLAP
|3,91
|37.605.457
|% 12,68
|
|DMSAS
|3,08
|28.906.322
|% 10,39
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|MEPET
|1,87
|18.096.268
|% -4,10
|
|CEOEM
|8,28
|2.359.916
|% -3,83
|
|DERAS
|2,86
|12.455.608
|% -3,70
|
|THYAO
|13,74
|459.194.986
|% -0,58
|
|GARAN
|10,14
|171.891.346
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,38
|143.856.190
|% 0,00
|
|EREGL
|7,96
|102.929.162
|% 1,14
|
|SISE
|5,03
|98.215.536
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,38
|143.856.190
|% 0,00
|
|THYAO
|13,74
|459.194.986
|% -0,58
|
|ISFIN
|2,68
|85.534.359
|% 1,90
|
|BJKAS
|2,64
|53.625.201
|% 4,76
|
|SISE
|5,03
|98.215.536
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4012
|7,4383
|% -0,18
|
|Frank
|5,7353
|5,7699
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5293
|1,5370
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-1,82
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|-2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-2,97
|
|Yarım
|860
|882
|-1,44
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,37
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:08YAPRK
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 779 adet işlem
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, BIMAS, EKGYO
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, EREGL, TSKB
-
12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 38 artarak (% 0.05 ) 102, 709
-
12:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, BALAT, MEMSA, EGCYH, EKIZ