***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.12.2019 10:25
***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801687
BIST
14:11107.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 310,75
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
14:115,7438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7362
14:116,3598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3566
14:11272,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,35
|Açılış
|: 272,46
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.708.454
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|690.190
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,35
|193.940.348
|% 17,59
|
|RYSAS
|2,52
|26.723.255
|% 16,67
|
|DERAS
|3,87
|83.107.699
|% 16,57
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|EGCEY
|0,36
|124.319
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,01
|24.941.603
|% -6,51
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|VAKFN
|2,12
|37.713.270
|% -4,50
|
|THYAO
|13,65
|568.855.249
|% 0,29
|
|GARAN
|10,03
|241.899.873
|% 1,31
|
|KRDMD
|2,38
|210.667.688
|% -0,42
|
|YKSLN
|6,35
|193.940.348
|% 17,59
|
|ASELS
|18,87
|193.851.787
|% 0,32
|
|KRDMD
|2,38
|210.667.688
|% -0,42
|
|TSKB
|1,09
|64.944.404
|% 2,83
|
|ZOREN
|1,45
|85.818.096
|% 2,84
|
|ISFIN
|2,87
|150.557.245
|% -0,35
|
|THYAO
|13,65
|568.855.249
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4701
|7,5076
|% 0,36
|
|Frank
|5,7798
|5,8146
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5261
|1,5338
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|-0,41
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.799
|1.844
|1,93
|
|Yarım
|869
|892
|0,94
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,80
|61,80
|0,98
|