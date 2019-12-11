***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.12.2019 11:41
***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802993
BIST
14:46108.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 32,16
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
14:465,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8135
En Düşük
5,7958
14:466,4398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0044
|Açılış
|: 6,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4467
En Düşük
6,4280
14:46273,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,42
|Açılış
|: 273,85
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,19
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.358.593
|% 20,00
|
|RYSAS
|3,61
|47.452.017
|% 13,17
|
|PSDTC
|8,27
|5.629.786
|% 12,21
|
|PSDTC
|8,27
|5.629.786
|% 12,21
|
|PSDTC
|8,27
|5.629.786
|% 12,21
|
|FORMT
|4,40
|26.497
|% -14,89
|
|SMART
|7,65
|4.467.815
|% -10,53
|
|UZERB
|2,66
|117.818
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|132.063
|% -9,62
|
|BASCM
|2,35
|14.879
|% -9,27
|
|THYAO
|13,71
|418.058.621
|% 0,00
|
|VESTL
|13,08
|341.099.350
|% 7,65
|
|PGSUS
|80,65
|221.112.669
|% 3,00
|
|PAPIL
|8,17
|203.897.328
|% 7,64
|
|ASELS
|19,21
|163.466.258
|% -0,67
|
|EKGYO
|1,49
|113.158.204
|% -1,32
|
|KARSN
|1,53
|114.919.827
|% 2,68
|
|ODAS
|2,14
|132.512.235
|% 3,38
|
|CEMAS
|1,51
|76.080.035
|% 2,72
|
|ISFIN
|3,12
|155.200.488
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6132
|7,6514
|% -0,28
|
|Frank
|5,8738
|5,9092
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5438
|1,5515
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|2,17
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.815
|1.843
|-1,00
|
|Tam
|1.807
|1.852
|-0,47
|
|Yarım
|873
|896
|-0,22
|
|Çeyrek
|438
|448
|-0,12
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,70
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,00
|
|B. Petrol
|63,87
|63,87
|-0,47
|