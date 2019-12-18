***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.12.2019 11:46
***MTRYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MTRYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804094
BIST
12:16110.711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -362,65
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
12:165,8992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0116
|Açılış
|: 5,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
12:166,5730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
12:16280,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,19
|Açılış
|: 280,57
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|68,00
|2.827.971
|% 13,05
|
|IEYHO
|0,62
|164.756.789
|% 12,73
|
|BURVA
|7,97
|7.180.245
|% 11,78
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|MARTI
|0,84
|12.769.931
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.559.847
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,76
|445.953.035
|% -1,08
|
|GARAN
|10,75
|177.255.083
|% -1,19
|
|TUPRS
|123,60
|164.782.758
|% -0,48
|
|IEYHO
|0,62
|164.756.789
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,50
|162.612.665
|% -3,10
|
|IEYHO
|0,62
|164.756.789
|% 12,73
|
|EKGYO
|1,47
|104.551.768
|% -2,65
|
|GUSGR
|2,50
|162.612.665
|% -3,10
|
|KRDMD
|2,47
|123.041.990
|% -1,20
|
|ODAS
|2,20
|97.715.660
|% 4,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7057
|7,7444
|% 0,04
|
|Frank
|5,9891
|6,0252
|% 0,18
|
|Riyal
|1,5685
|1,5763
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,95
|
|Altın Gr.
|280
|280
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.857
|1.885
|8,00
|
|Tam
|1.849
|1.896
|8,42
|
|Yarım
|894
|917
|4,07
|
|Çeyrek
|448
|458
|2,04
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,02
|
|B. Petrol
|65,78
|65,78
|-0,32
|