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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2019 18:12
GÜNCEL HABERLER

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 130.658.479 192.557.018 27.494.695 80.240.658
Satışların Maliyeti
8 -120.325.624 -191.901.702 -19.855.011 -79.222.656
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.332.855 655.316 7.639.684 1.018.002
BRÜT KAR (ZARAR)
10.332.855 655.316 7.639.684 1.018.002
Genel Yönetim Giderleri
-1.095.306 -1.564.329 -405.663 -412.625
Pazarlama Giderleri
-152.112 -128.342 -47.005 -75.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 9.679 734.078 3.183 96.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 0 0 0 1
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982
Finansman Giderleri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11 9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,43000000 -0,01000000 0,34000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.333.198 272.453
Dönem Karı (Zararı)
9.095.116 -303.277
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.095.116 -303.277
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.847.418 -1.022.062
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.934 25.880
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.421.969 1.054.590
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -7.421.969 1.054.590
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.793 -162.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.793 -147.255
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -14.797
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-457.176 -1.940.480
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
85.500 1.597.792
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -287.136 -8.289.693
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-287.136 -8.289.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -324
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -324
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.731 13.310
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 377.412 9.891.969
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.776 37.324
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
372.636 9.854.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.480 -16.160
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.663 -1.521
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.663 -1.521
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.228 211
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.228 211
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.333.198 272.453
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.504.065 -545.054
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 12.061.152 -2.431.097
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -31.392
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları




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