***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 130.658.479 192.557.018 27.494.695 80.240.658Satışların Maliyeti8 -120.325.624 -191.901.702 -19.855.011 -79.222.656TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.332.855 655.316 7.639.684 1.018.002BRÜT KAR (ZARAR)10.332.855 655.316 7.639.684 1.018.002Genel Yönetim Giderleri-1.095.306 -1.564.329 -405.663 -412.625Pazarlama Giderleri-152.112 -128.342 -47.005 -75.033Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9 9.679 734.078 3.183 96.637Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler9 0 0 0 1ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982Finansman Giderleri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11 9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982DÖNEM KARI (ZARARI)9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.095.116 -303.277 7.190.199 626.982Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,43000000 -0,01000000 0,34000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.333.198 272.453Dönem Karı (Zararı)9.095.116 -303.277Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.095.116 -303.277Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.847.418 -1.022.062Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22.934 25.880Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.421.969 1.054.590Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -7.421.969 1.054.590Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.793 -162.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.793 -147.255Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -14.797Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-457.176 -1.940.480İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler85.500 1.597.792Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -287.136 -8.289.693İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-287.136 -8.289.693Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -324İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -324Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.731 13.310Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 377.412 9.891.969İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.776 37.324İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)372.636 9.854.645Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-3.480 -16.160Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.663 -1.521İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.663 -1.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.228 211Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.228 211Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.333.198 272.453YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI12.504.065 -545.054Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 12.061.152 -2.431.097Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -31.392Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları