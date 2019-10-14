***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.836.889,83 19.177.653,19 37,38TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.002,05 130.204,9 0,25İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 4.025.214 3.107.683,36 6,06Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 1.191.102,9 1.607.992,33 3,13Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 5,14 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 14,41 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 100.000,78 673.000,44 1,32İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 4,06 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,18 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 4,24 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,64 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 2.612.503,82 4.989.655,93 9,73Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 4,52 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 2,1 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.016.104,82 6.732.479,4 13,12Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 450.001,11 745.501,25 1,45Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 421.954 1.191.104,53 2,32SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 6,11 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 40,17 1.000.000 913.404,08 100 1,78B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 14/10/2019 TRT050624T35 16,55 0 9.513.031,92 1,03 11/10/2019 18,15 719604255568573775 9.197.560 1,03 9.513.031,92 30,48 18,55REPO 14/10/2019 TRT081123T10 16,55 0 500.685,89 1,77 11/10/2019 18,15 719604255568573650 281.720 1,77 500.685,89 1,6 0,98REPO 14/10/2019 TRT240724T15 16,55 0 10.514.403,7 0,81 11/10/2019 18,15 719604255568573774 12.906.180 0,81 10.514.403,7 33,69 20,49REPO 14/10/2019 TRT240724T15 16,55 0 10.514.403,7 719604255568573812 12.906.180 0,81 10.514.403,7 33,68 20,49BPP 14/10/2019 BPP 15,15 0 171.212,93 171 11/10/2019 16,34 0 171,21 171.212,93 0,55 0,33GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 31.213.738,14 35.291.640 31.213.738,14 100 60,84ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.050.627,97 51.304.795,41 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ51.304.795,94 % 0 % 99,72B. HAZIR DEĞERLER1.902,13 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.902,13 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)229.763,33 % 100 % 0,45a) Takastan Alacaklar225.750,12 % 98,25 % 0,44b) Diğer Alacaklar4.013,21 % 1,75 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)71.410,19 % 0 % 0,14D. BORÇLAR (-)-160.820,98 % 100 -% 0,31a) Takasa Borçlar-110.250 % 68,55 -% 0,21b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-50.570,98 % 31,45 -% 0,1NET VARLIK DEĞERİ51.447.050,61 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,45İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama11.10.2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792916BIST