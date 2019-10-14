***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
14.10.2019 12:54
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 11.836.889,83 19.177.653,19 37,38
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 20.002,05 130.204,9 0,25
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 4.025.214 3.107.683,36 6,06
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 1.191.102,9 1.607.992,33 3,13
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 5,14 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 14,41 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 100.000,78 673.000,44 1,32
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 4,06 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 0,01 0,18 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 0,81 4,24 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,64 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 2.612.503,82 4.989.655,93 9,73
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 4,52 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 1,19 2,1 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.016.104,82 6.732.479,4 13,12
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 450.001,11 745.501,25 1,45
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
TOPLAM
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM 421.954 1.191.104,53 2,32
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 6,11 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 40,17 1.000.000 913.404,08 100 1,78
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 14/10/2019 TRT050624T35 16,55 0 9.513.031,92 1,03 11/10/2019 18,15 719604255568573775 9.197.560 1,03 9.513.031,92 30,48 18,55
REPO 14/10/2019 TRT081123T10 16,55 0 500.685,89 1,77 11/10/2019 18,15 719604255568573650 281.720 1,77 500.685,89 1,6 0,98
REPO 14/10/2019 TRT240724T15 16,55 0 10.514.403,7 0,81 11/10/2019 18,15 719604255568573774 12.906.180 0,81 10.514.403,7 33,69 20,49
REPO 14/10/2019 TRT240724T15 16,55 0 10.514.403,7 719604255568573812 12.906.180 0,81 10.514.403,7 33,68 20,49
BPP 14/10/2019 BPP 15,15 0 171.212,93 171 11/10/2019 16,34 0 171,21 171.212,93 0,55 0,33
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 31.213.738,14 35.291.640 31.213.738,14 100 60,84
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44.050.627,97 51.304.795,41 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
51.304.795,94 % 0 % 99,72
B. HAZIR DEĞERLER
1.902,13 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.902,13 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
229.763,33 % 100 % 0,45
a) Takastan Alacaklar
225.750,12 % 98,25 % 0,44
b) Diğer Alacaklar
4.013,21 % 1,75 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
71.410,19 % 0 % 0,14
D. BORÇLAR (-)
-160.820,98 % 100 -% 0,31
a) Takasa Borçlar
-110.250 % 68,55 -% 0,21
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-50.570,98 % 31,45 -% 0,1
NET VARLIK DEĞERİ
51.447.050,61 % 0 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,45
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
11.10.2019 tarihli portföy değer tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792916
BIST