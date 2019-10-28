***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.10.2019 11:36
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 12.741.890,83 24.541.809,2 46,05
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 1,63 0 0
IPEKE 20.000 126.800 0,52 0,24
TRKCM 0,59 1,78 0 0
UNYEC 0,61 1,91 0 0
TOPLAM 20.002,05 126.805,32 0,52 0,24
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MERKO 3.992.714 3.194.171,2 13,02 6
TOPLAM 3.992.714 3.194.171,2 13,02 6
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,27 0,95 0 0
SODA 0,63 3,65 0 0
AVTUR 1.191.102 1.631.809,74 6,65 3,06
TOPLAM 1.191.102,9 1.631.814,34 6,65 3,06
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 4,01 0 0
KRDMD 0,44 0,98 0 0
TOPLAM 1,05 4,99 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 4,41 0 0
SISE 0,75 3,34 0 0
TOASO 0,33 7,26 0 0
TOPLAM 2,39 15,01 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,48 0 0
TOPLAM 0,78 0,48 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 4,53 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,18 0 0
TOPLAM 0,81 4,71 0 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,64 0 0
Depolama
TOPLAM
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 5,13 0 0
QNBFB 1,16 21,74 0 0
ISCTR 0,85 5,12 0 0
SKBNK 0,02 0,02 0 0
TSKB 0,34 0,3 0 0
YKBNK 0,43 1,02 0 0
ALBRK 2.200.000 2.750.000 11,21 5,16
HALKB 150.000 828.000 3,37 1,55
VAKBN 150.000,3 682.501,37 2,78 1,28
TOPLAM 2.500.003,82 4.260.534,7 17,36 7,99
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 4,55 0 0
TOPLAM 0,86 4,56 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 1,62 0 0
VAKFN 0,54 0,81 0 0
TOPLAM 1,19 2,43 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 3,68 0 0
DOHOL 0,54 0,92 0 0
KCHOL 0,48 9 0 0
SAHOL 0,5 4,38 0 0
METRO 2.516.102 7.170.890,7 29,22 13,46
ENKAI 0,49 2,79 0 0
ITTFH 1.135.000 4.608.100 18,78 8,65
BERA 400.000 940.000 3,83 1,76
TOPLAM 4.051.104,82 12.719.011,47 51,83 23,87
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO 0,35 0,33 0 0
OZGYO 0,56 0,6 0 0
VKGYO 0,2 0,37 0 0
TRGYO 300.000 513.000 2,09 0,96
TOPLAM 300.001,11 513.001,3 2,09 0,96
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 665.001 2.041.553,05 8,32 3,83
SMART 21.954 54.885 0,22 0,1
TOPLAM 686.955 2.096.438,05 8,54 3,93
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ