***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 12.741.890,83 24.541.809,2 46,05TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKADNAC 0,85 1,63 0 0IPEKE 20.000 126.800 0,52 0,24TRKCM 0,59 1,78 0 0UNYEC 0,61 1,91 0 0TOPLAM 20.002,05 126.805,32 0,52 0,24İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıMERKO 3.992.714 3.194.171,2 13,02 6TOPLAM 3.992.714 3.194.171,2 13,02 6Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 0,27 0,95 0 0SODA 0,63 3,65 0 0AVTUR 1.191.102 1.631.809,74 6,65 3,06TOPLAM 1.191.102,9 1.631.814,34 6,65 3,06Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 0,61 4,01 0 0KRDMD 0,44 0,98 0 0TOPLAM 1,05 4,99 0 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiANACM 1,31 4,41 0 0SISE 0,75 3,34 0 0TOASO 0,33 7,26 0 0TOPLAM 2,39 15,01 0 0ELEKTRİK GAZ VE SUAKENR 0,78 0,48 0 0TOPLAM 0,78 0,48 0 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretSELEC 0,8 4,53 0 0Perakende TicaretMGROS 0,01 0,18 0 0TOPLAM 0,81 4,71 0 0Lokanta ve OtellerTOPLAMULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTCELL 0,05 0,64 0 0DepolamaTOPLAMMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıAKBNK 0,72 5,13 0 0QNBFB 1,16 21,74 0 0ISCTR 0,85 5,12 0 0SKBNK 0,02 0,02 0 0TSKB 0,34 0,3 0 0YKBNK 0,43 1,02 0 0ALBRK 2.200.000 2.750.000 11,21 5,16HALKB 150.000 828.000 3,37 1,55VAKBN 150.000,3 682.501,37 2,78 1,28TOPLAM 2.500.003,82 4.260.534,7 17,36 7,99Sigorta ŞirketleriAKGRT 0 0,01 0 0ANHYT 0,86 4,55 0 0TOPLAM 0,86 4,56 0 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriISFIN 0,65 1,62 0 0VAKFN 0,54 0,81 0 0TOPLAM 1,19 2,43 0 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriALARK 0,81 3,68 0 0DOHOL 0,54 0,92 0 0KCHOL 0,48 9 0 0SAHOL 0,5 4,38 0 0METRO 2.516.102 7.170.890,7 29,22 13,46ENKAI 0,49 2,79 0 0ITTFH 1.135.000 4.608.100 18,78 8,65BERA 400.000 940.000 3,83 1,76TOPLAM 4.051.104,82 12.719.011,47 51,83 23,87Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıISGYO 0,35 0,33 0 0OZGYO 0,56 0,6 0 0VKGYO 0,2 0,37 0 0TRGYO 300.000 513.000 2,09 0,96TOPLAM 300.001,11 513.001,3 2,09 0,96Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimFONET 665.001 2.041.553,05 8,32 3,83SMART 21.954 54.885 0,22 0,1TOPLAM 686.955 2.096.438,05 8,54 3,93SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİ