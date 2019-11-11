***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 11.766.890,83 18.776.993,23 34,55TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.002,05 125.405,32 0,23İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 3.992.714 3.433.734,04 6,32Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 1.191.102,9 1.810.479,58 3,33Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 5,44 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 15,64 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,51 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 4,58 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,19 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 4,77 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,66 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 2.350.003,82 3.505.533,91 6,45Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 4,79 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 2,47 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.126.104,82 4.783.750,87 8,8Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 1.300.001,11 2.461.001,36 4,53Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 786.955 2.657.053,87 4,89SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,66 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 33,79 0,85 858.024,99 100 1,58Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 858.024,99 100 1,58B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 11/11/2019 TRT020725T10 13,59 0 500.558,9 0,97 08/11/2019 14,55 720713113045327640 510.745 0,98 500.558,9 1,44 0,92REPO 11/11/2019 TRT050220T17 13,59 0 4.504.993,15 0,97 08/11/2019 14,44 720713113045318586 4.603.370 0,97 4.504.993,15 12,98 8,29REPO 11/11/2019 TRT060121T16 13,59 0 10.511.650,68 2,28 08/11/2019 14,44 720713113045318584 4.587.200 2,29 10.511.650,68 30,28 19,34REPO 11/11/2019 TRT070727T13 13,59 0 9.510.541,1 1,26 08/11/2019 14,44 720713113045318583 7.512.870 1,26 9.510.541,1 27,4 17,5REPO 11/11/2019 TRT131119T19 13,59 0 9.510.541,1 1,03 08/11/2019 14,44 720713113045318585 9.222.705 1,03 9.510.541,1 27,4 17,5BPP 11/11/2019 BPP 12,8 0 175.184,11 175 08/11/2019 13,64 0 175,18 175.184,11 0,5 0,32GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 34.713.469,04 26.436.890 34.713.469,04 100 63,87ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 47.480.359,87 54.348.487,26 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ54.348.487,77 % 0 % 103,02B. HAZIR DEĞERLER1.647,38 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.647,38 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)850.137,56 % 100 % 1,61a) Takastan Alacaklar846.731,85 % 99,6 % 1,6b) Diğer Alacaklar3.405,71 % 0,4 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)65.610,77 % 0 % 0,12D. BORÇLAR (-)-2.509.209,25 % 100 -% 4,75a) Takasa Borçlar-2.465.274,63 % 98,25 -% 4,67b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-43.934,62 % 1,75 -% 0,08NET VARLIK DEĞERİ52.756.674,23 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,51İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama08.11.2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798010BIST