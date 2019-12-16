***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 3.491.972,83 10.358.985,03 19,9TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 20.002,05 133.406,29 0,25İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,9 4,68 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 6,38 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 17,29 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,78 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 4,76 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,22 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 4,98 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,69 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 450.003,82 2.592.045,77 4,98Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 5,89 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 2.000.001,19 4.380.003,25 8,42Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2,82 22,98 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 1.000.001,11 3.100.001,78 5,96Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 21.955 153.464,27 0,29SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,66 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 32,34 0,89 895.640,38 100 1,72Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 895.640,38 100 1,72B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 16/12/2019 TRT050220T17 11,98 0 5.505.402,05 0,98 13/12/2019 12,68 722098222818460704 5.557.595 0,99 5.505.402,05 13,5 10,58REPO 16/12/2019 TRT050220T17 11,98 0 14.514.241,78 0,98 13/12/2019 12,68 722098222818460729 14.651.830 0,99 14.514.241,78 35,58 27,89REPO 16/12/2019 TRT050220T17 11,98 0 500.491,1 0,98 13/12/2019 12,68 722098222818460730 505.245 0,99 500.491,1 1,23 0,96REPO 16/12/2019 TRT050624T35 11,98 0 6.005.967,12 1,08 13/12/2019 12,85 722098222818476194 5.506.075 1,09 6.005.967,12 14,72 11,54REPO 16/12/2019 TRT110320T18 11,98 0 14.013.923,29 1,04 13/12/2019 12,85 722098222818476196 13.417.775 1,04 14.013.923,29 34,35 26,92BPP 16/12/2019 BPP 11,4 0 255.238,93 255 13/12/2019 12,06 0 0 255,23 255.238,93 0,62 0,49GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 40.795.264,27 39.638.520 40.795.264,27 100 78,38ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.287.237,1 52.049.889,68 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ52.049.890,23 % 0 % 94,1B. HAZIR DEĞERLER1.366,26 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.366,26 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)10.082.964,33 % 100 % 18,23a) Takastan Alacaklar10.080.594,82 % 99,98 % 18,23b) Diğer Alacaklar2.369,51 % 0,02 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)59.811,35 % 0 % 0,11D. BORÇLAR (-)-6.879.935,25 % 100 -% 12,44a) Takasa Borçlar-6.712.760,64 % 97,57 -% 12,14b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-167.174,61 % 2,43 -% 0,3NET VARLIK DEĞERİ55.314.096,92 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,63İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama13.12.2019 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803603BIST