***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 3.311.972,83 11.353.040,8 19,44TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 2,05 6,85 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,9 4,82 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 6,46 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 17,91 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,82 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 4,8 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,21 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 5,01 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,68 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 450.003,82 2.560.544,2 4,39Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 5,81 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 2.000.001,19 4.900.003,45 8,39Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2,82 22,68 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 840.001,11 3.708.001,77 6,34Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 21.955 184.420,34 0,32SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,66 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 32,47 0,89 899.246,05 100 1,54Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 899.246,05 100 1,54B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 23/12/2019 TRT210721T11 11,15 0 6.005.424,66 2,22 20/12/2019 11,62 722375299748575207 2.696.030 2,22 6.005.424,66 13,02 10,29REPO 23/12/2019 TRT220921T18 11,15 0 16.014.465,75 0,95 20/12/2019 11,62 722375299748575573 16.788.940 0,95 16.014.465,75 34,71 27,43REPO 23/12/2019 TRT240227T17 11,15 0 4.003.616,44 0,94 20/12/2019 11,62 722375299748575574 4.255.185 0,94 4.003.616,44 8,68 6,86REPO 23/12/2019 TRT240227T17 11,15 0 16.014.465,75 0,94 20/12/2019 11,62 722375299748575667 17.020.735 0,94 16.014.465,75 34,71 27,43REPO 23/12/2019 TRT270923T11 11,15 0 4.003.616,44 0,89 20/12/2019 11,62 722375299748575827 4.458.520 0,89 4.003.616,44 8,68 6,86BPP 23/12/2019 BPP 11 0 95.085,89 95 20/12/2019 11,62 0 0 95,08 95.085,89 0,2 0,15GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 46.136.674,93 45.219.410 46.136.674,93 100 79,02ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 50.448.647,76 58.388.961,78 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ58.388.962,34 % 0 % 104,02B. HAZIR DEĞERLER1.450,77 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.450,77 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)967.753,86 % 100 % 1,72a) Takastan Alacaklar965.465,75 % 99,76 % 1,72b) Diğer Alacaklar2.288,11 % 0,24 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)59.811,35 % 0 % 0,11D. BORÇLAR (-)-3.287.482,44 % 100 -% 5,85a) Takasa Borçlar-3.217.398,39 % 97,87 -% 5,73b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-70.084,05 % 2,13 -% 0,12NET VARLIK DEĞERİ56.130.495,88 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,67İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama20.12.2019 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804782BIST