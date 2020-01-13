***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 2.019.002,83 8.509.357,66 16,53TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 2,05 6,98 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,9 5,05 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 6,91 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 18,57 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,83 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 4,91 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,22 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 0,81 5,13 0ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,72 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 3,82 64,4 0Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 5,75 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 500.001,19 1.110.003,78 2,16Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2,82 24,01 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 1.497.031,11 7.187.131,74 13,96Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 21.955 212.083,79 0,41SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 4,66 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 32,47 0,91 913.913,53 100 1,77Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 913.913,53 100 1,77B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 13/01/2020 TRT010420T19 11,96 0 34.026,55 2,44 10/01/2020 9,96 723206530539346410 13.910 2,44 34.026,55 0,08 0,07REPO 13/01/2020 TRT050624T19 11,96 0 2.001.857,53 0,98 10/01/2020 11,95 723206530539372432 2.022.855 0,98 2.001.857,53 4,76 3,89REPO 13/01/2020 TRT050624T19 11,96 0 5.004.734,25 0,98 10/01/2020 12,2 723206530539377093 5.057.230 0,98 5.004.734,25 11,9 9,72REPO 13/01/2020 TRT060825T15 11,96 0 20.018.936,99 1,06 10/01/2020 12,2 723206530539376979 18.797.655 1,06 20.018.936,99 47,58 38,87REPO 13/01/2020 TRT261022T10 11,96 0 15.014.202,74 2 10/01/2020 12,2 723206530539377094 7.476.970 2 15.014.202,74 35,68 29,15GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 42.073.758,06 33.368.620 42.073.758,06 100 81,7ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.092.760,89 51.497.029,25 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ51.497.029,82 % 0 % 91,06B. HAZIR DEĞERLER2.203,87 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar2.203,87 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)9.729.991,54 % 100 % 17,2a) Takastan Alacaklar9.727.214,44 % 99,97 % 17,2b) Diğer Alacaklar2.777,1 % 0,03 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)54.011,93 % 0 % 0,1D. BORÇLAR (-)-4.729.855,78 % 100 -% 8,36a) Takasa Borçlar-4.621.388,4 % 97,71 -% 8,17b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-108.467,38 % 2,29 -% 0,19NET VARLIK DEĞERİ56.553.381,38 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,69İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama10.01.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812093BIST