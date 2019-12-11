***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, sermayenin 21.000.000-TL den % 100 oranında bedelli olarak 42.000.000 TL'ye artırılması için, izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Taslak izahname ekte pdf olarak verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803080BIST