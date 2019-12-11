GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

11.12.2019 18:15
GÜNCEL HABERLER



***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 20.11.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, sermayenin 21.000.000-TL den % 100 oranında bedelli olarak 42.000.000 TL'ye artırılması için, izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. 
Taslak izahname ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803080


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05107.922
Değişim :  -0,08% |  -89,77
Açılış :  108.031  
Önceki Kapanış :  108.011  
En Yüksek
108.218 En Düşük
107.465
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFGY 3,78 18.929.796 % 20,00  
PRKAB 2,71 27.247.500 % 19,91  
ETYAT 1,40 22.982.567 % 14,75  
MAALT 60,65 28.570.799 % 13,36  
PSDTC 8,32 11.423.302 % 12,89  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6364 7,6747 % 0,02  
Frank 5,8706 5,9060 % -0,09  
Riyal 1,5450 1,5528 % 0,10  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 274 274 1,05  
Cumhuriyet 1.816 1.844 0,00  
Tam 1.809 1.854 1,37  
Yarım 874 897 0,67  
Çeyrek 438 448 0,33  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru