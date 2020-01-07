***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2020 11:05
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808102
BIST
11:55112.778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.365,33
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
112.971
En Düşük
112.540
11:555,9674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0048
|Açılış
|: 5,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9737
En Düşük
5,9510
11:556,6766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0102
|Açılış
|: 6,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
11:55300,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,57
|Açılış
|: 300,13
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,22
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|2,85
|12.732.915
|% 13,55
|
|BURVA
|11,44
|2.876.381
|% 12,60
|
|SMART
|9,12
|20.486.433
|% 9,88
|
|BALAT
|1,79
|70.913
|% 9,82
|
|EPLAS
|13,89
|60.296
|% 9,80
|
|IZMDC
|7,90
|1.714.045
|% -15,33
|
|IHGZT
|5,40
|232.477
|% -9,70
|
|MTRYO
|5,60
|2.285
|% -9,68
|
|BMELK
|1,12
|8.600
|% -4,27
|
|EGCYO
|0,25
|20.101
|% -3,85
|
|THYAO
|13,78
|588.141.539
|% 1,85
|
|ASELS
|22,20
|207.625.372
|% 0,54
|
|IPEKE
|9,19
|138.378.577
|% 0,22
|
|GARAN
|10,74
|104.975.608
|% 1,80
|
|KRDMD
|2,63
|95.837.981
|% 1,54
|
|ALBRK
|1,55
|69.691.027
|% 1,97
|
|THYAO
|13,78
|588.141.539
|% 1,85
|
|ISGYO
|1,80
|75.499.417
|% 2,27
|
|KRDMD
|2,63
|95.837.981
|% 1,54
|
|EKGYO
|1,43
|45.053.723
|% 2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8451
|7,8845
|% 0,07
|
|Frank
|6,1296
|6,1666
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5851
|1,5930
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-0,01
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|30,00
|
|Tam
|1.983
|2.033
|-16,67
|
|Yarım
|959
|983
|-8,07
|
|Çeyrek
|481
|492
|-4,03
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|-0,47
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:05OSTIM
Yüzde 6.04 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 490, 629 adet işlem
-
12:04MRGYO
Yüzde 8.00 oranında artışla 1.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 703, 881 adet işlem
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1558, 65 artarak (% 1.15 ) 137, 073
-
12:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, THYAO, ISGYO
-
12:03XU100
Endeks 112, 845 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 29 üstünde . İşlem hacmi 2, 846.00 milyon TL de