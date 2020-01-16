***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2020 11:03
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813141
BIST
14:27122.308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 1.369,65
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
121.378
14:275,8504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0253
|Açılış
|: 5,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8474
14:276,5326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0218
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5295
14:27293,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,48
|Açılış
|: 293,56
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
292,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|58,80
|12.608.043
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|9.095.630
|% 14,90
|
|NIBAS
|4,87
|106.789
|% 14,86
|
|BNTAS
|3,18
|87.836.465
|% 14,39
|
|ALKIM
|46,06
|53.468.536
|% 12,18
|
|ISBTR
|43.100,00
|1.644.799
|% -12,93
|
|MZHLD
|15,80
|376.593
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|309.688
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,26
|685.175
|% -6,67
|
|SRVGY
|12,89
|2.526.696
|% -6,66
|
|THYAO
|15,13
|1.784.784.239
|% 2,93
|
|GUSGR
|2,57
|552.919.377
|% -3,02
|
|AKBNK
|8,89
|480.113.857
|% 1,14
|
|PGSUS
|77,30
|462.048.113
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,69
|392.082.815
|% 3,05
|
|EKGYO
|1,69
|392.082.815
|% 3,05
|
|GUSGR
|2,57
|552.919.377
|% -3,02
|
|ALBRK
|1,77
|214.836.269
|% 1,14
|
|THYAO
|15,13
|1.784.784.239
|% 2,93
|
|KRDMD
|3,10
|346.830.816
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6400
|7,6783
|% 0,07
|
|Frank
|6,0740
|6,1106
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5596
|1,5674
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-0,61
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|1.945
|1.975
|23,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|-0,24
|
|Yarım
|935
|959
|-0,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,06
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,23
|64,23
|0,23
|
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