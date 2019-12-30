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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

30.12.2019 18:19
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***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 30.12.2019 tarihli kararı ile
Şirketin 21.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 75.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 21.000.000.- TL (%100 Bedelli) arttırılarak 42.000.000.- TL' ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya istinaden, söz konusu sermaye artırımı ile yeni payların satışından elde edilecek fonun nerede kullanılacağına ilişkin hazırlanan rapor revize edilmiş olup revize edilen rapor aşağıda verilmiştir
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
 
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"
 
FONUN KULLANIM YERİ VE AMACI
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48-5) Portföye Alınacak Varlıklar ve İhraçlarına İlişkin Sınırlamalar başlıklı 24. Maddesinde belirtilen esaslara ve Şirketimiz yatırım politikalarına uygun olarak, Bedelli Sermaye Artırımından elde edilecek fonun tamamı Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatta yer alan yasal sınırlamalar çerçevesinde Şirket'in 17.05.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtmiş olduğu "Portföy Yönetim Kısıtları" çerçevesinde portföyün çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
Portföyde yer alabilecek varlıklar ve işlemler için asgari ve azami sınırlar aşağıdaki gibidir.
 PORTFÖY YÖNETİM KISITLARI
         PORTFÖY  YATIRIM STRATEJİSİ
    MİN (%)
    MAX (%)

    EUROBOND
    0
    50

    ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI
    0
    25

    ORTAKLIK PAYLARI
    0
    100

    DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI
    0
    50

    TERS REPO
    0
    100

    TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI
    0
    20

    YATIRIM FONLARI
    0
    20

    TÜREV ÜRÜNLERİ VE VİOP İŞLEMLERİ
    0
    75

    VARANTLAR
    0
    10

                  
 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805920


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BURVA 9,38 2.471.387 % 14,95  
INFO 8,03 182.561 % 14,88  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7716 7,8106 % 0,07  
Frank 6,1130 6,1498 % 0,39  
Riyal 1,5791 1,5870 % -0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 4,41  
Altın Gr. 289 289 0,06  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 0,19  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 66,72 66,72 -0,15  
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