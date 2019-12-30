***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.12.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 30.12.2019 tarihli kararı ileŞirketin 21.000.000.- TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 75.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 21.000.000.- TL (%100 Bedelli) arttırılarak 42.000.000.- TL' ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuruya istinaden, söz konusu sermaye artırımı ile yeni payların satışından elde edilecek fonun nerede kullanılacağına ilişkin hazırlanan rapor revize edilmiş olup revize edilen rapor aşağıda verilmiştirMETRO YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ"Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesinin birinci fıkrasına göre hazırlanan, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor"FONUN KULLANIM YERİ VE AMACIMenkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48-5) Portföye Alınacak Varlıklar ve İhraçlarına İlişkin Sınırlamalar başlıklı 24. Maddesinde belirtilen esaslara ve Şirketimiz yatırım politikalarına uygun olarak, Bedelli Sermaye Artırımından elde edilecek fonun tamamı Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatta yer alan yasal sınırlamalar çerçevesinde Şirket'in 17.05.2018 tarih ve 2018/25 sayılı Yönetim Kurulu Kararında belirtmiş olduğu "Portföy Yönetim Kısıtları" çerçevesinde portföyün çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.Portföyde yer alabilecek varlıklar ve işlemler için asgari ve azami sınırlar aşağıdaki gibidir.PORTFÖY YÖNETİM KISITLARIPORTFÖY YATIRIM STRATEJİSİMİN (%)MAX (%)EUROBOND50ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI25ORTAKLIK PAYLARI100DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI50TERS REPO100TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI20YATIRIM FONLARI20TÜREV ÜRÜNLERİ VE VİOP İŞLEMLERİ75VARANTLAR10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805920BIST