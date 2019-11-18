***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMSF ile iştirakimiz Güçbirliği Holding A.Ş. arasındaki protokolde yer alan ve yeni bir ödeme planı verilmesine yönelik 3 aylık sürenin sonlanması akabinde TMSF, Belediye ve iştirakimiz Güç Yapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş olarak bir araya gelinerek projeye ve sürece ilişkin çözümler hususunda ortak olarak hareket edilmektedir. Sürecin ilerleyen aşamalarında gelişme olması durumunda tarafımızdan eş zamanlı olarak açıklama yapılacaktır.ÖDA 2019/13 - 18.11.2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799484BIST