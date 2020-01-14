***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsanız Başkanlığı'nın 14.01.2020 tarih ve BİAŞ-2-311 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen söz konusu olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak 09.01.2020 tarihinde Şirketimizin Bağlı Ortaklığı olan Egeplast A.Ş. tarafından açıklanan Vakıflar Bankası T.A.O. ile yapılan borç tasfiye protokolünün ve ibralaşmanın gerçekleştiği bilgisi dışında, ayrıca kamuya açıklanmamış özel bir durumu da yoktur.14.01.2020-ODA 2020/001http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812380BIST