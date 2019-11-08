MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,11
|9.756.933
|% 19,62
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 15,00
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|BURVA
|5,32
|5.821.856
|% 10,37
|METAL
|0,78
|27.028
|% 9,86
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3465
|7,3834
|% 0,05
|Frank
|5,7606
|5,7953
|% 0,11
|Riyal
|1,5337
|1,5414
|% 0,37
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-6,07
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,13
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|Yarım
|864
|886
|-11,66
|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,85
|-0,27
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,04
|B. Petrol
|62,44
|62,44
|0,15
Seans Raporu
- 17:57GEDZA Yüzde -5.91 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 689, 941 adet işlem
- 17:56XU100 Endeks 103, 321 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 8, 611.00 milyon TL de
- 17:56PINSU Yüzde -3.54 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 174, 309 adet işlem
- 17:55CMENT Yüzde -5.24 oranında düşüşle 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 710 adet işlem
- 17:53TIRE Yüzde -8.16 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 684, 783 adet işlem