***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiGüneş Enerjisi SantraliAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüYozgat-Bilecik-Nevşehir-AfyonAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30.12.2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeliİşlemler tamamlandığında açıklanacaktırİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırAlım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırAlım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırAlım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırİşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)İşlemler tamamlandığında açıklanacaktırAlım Koşullarıİşlemler tamamlandığında açıklanacaktırİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAlımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumlu etkilemesi beklenmektedirKarşı TarafGirişim Elektrik Taah.Tic.ve San.A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/12/2019Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıKullandırılmayacaktırMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDüzenlenecektirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz, Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, toplamı 22,35 MWp olan 20 adet Güneş Elektrik Santralini satın almak üzere "Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş" ile hisse satın alma sözleşmesi imzalamıştır. Satışa konu Güneş Elektrik Santralleri'nin 9 tanesi Nevşehir'de, 6 tanesi Yozgat'ta, 2 tanesi Bilecik'te ve 3 tanesi Afyon'da işletmede olup toplam kurulu güçleri 22,35 MWp'tir. Bu santraller ürettikleri elektriği kuruldukları andan itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2020 yılında bu santrallerden 34,2 milyon kWh üretim, USD 4.548.600 bürüt satış geliri ve yaklaşık USD 4.100.000 net gelir beklenmektedir. Bu satın alma ile birlikte şirketimizin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %103 artarak 44,07 MWp güce ulaşacaktır. Satış bedeline istinaden USD 1.000.000 (Bir milyon Amerikan Doları) peşinat Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş'ye ödenmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806005BIST