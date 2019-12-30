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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

30.12.2019 23:44
GÜNCEL HABERLER



***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Güneş Enerjisi Santrali
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Yozgat-Bilecik-Nevşehir-Afyon
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.12.2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
Alım Koşulları
İşlemler tamamlandığında açıklanacaktır
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu etkilemesi beklenmektedir
Karşı Taraf
Girişim Elektrik Taah.Tic.ve San.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/12/2019
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Kullandırılmayacaktır
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Düzenlenecektir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz, Güneş Enerjisi alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, toplamı 22,35 MWp olan 20 adet Güneş Elektrik Santralini satın almak üzere  "Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş" ile hisse satın alma sözleşmesi imzalamıştır. Satışa konu Güneş Elektrik Santralleri'nin 9 tanesi Nevşehir'de, 6 tanesi Yozgat'ta, 2 tanesi Bilecik'te ve 3 tanesi Afyon'da işletmede olup toplam kurulu güçleri 22,35 MWp'tir. Bu santraller ürettikleri elektriği kuruldukları andan itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent / kWh fiyatla 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2020 yılında bu santrallerden 34,2 milyon kWh üretim, USD 4.548.600 bürüt satış geliri ve yaklaşık USD 4.100.000 net gelir beklenmektedir. Bu satın alma ile birlikte şirketimizin kurulu Güneş Elektrik Santrali gücü %103 artarak 44,07 MWp güce ulaşacaktır. Satış bedeline istinaden USD 1.000.000 (Bir milyon Amerikan Doları) peşinat Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş'ye ödenmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806005


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BURVA 9,38 2.471.387 % 14,95  
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Riyal 1,5811 1,5890 % -0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.515 1.515 0,10  
Altın Gr. 290 290 0,40  
Cumhuriyet 1.916 1.945 -5,00  
Tam 1.908 1.955 0,20  
Yarım 922 946 0,09  
Çeyrek 462 473 0,05  
Gümüş.Ons 17,90 17,93 0,00  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,00  
B. Petrol 66,65 66,65 -0,22  
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