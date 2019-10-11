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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.10.2019 09:48
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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı iş geliştirme, satış ve pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu yürütmek amacıyla Sn. Gürdal GÜLLÜ' nün Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Sn. Gürdal GÜLLÜ' nün kısa özgeçmişi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Gürdal GÜLLÜ : 1980 yılında Aydın ili Söke ilçesinde dünyaya gelmiştir. Orta eğitimini İstanbul Turhan ve Mediha Tansel Ortaokulunda, Üniversite eğitimini İstanbul Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Endüstri Mühendisliği lisansını tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce, Rusça ve Kazakça bilmektedir. Çalışma hayatına Société des Produits Nestlé S.A'nın Kazakistan dağıtım grubunda yönetici olarak başlamıştır. İlerleyen yıllarda yine çok uluslu firmalarda muhtelif dönemlerde Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Belarus, Umman ve Türkiye'de inşaat, enerji ve üretim sektörlerinde yatırım ve finansman yönetimi, proje geliştirme ve üst düzey yönetici olarak görev almıştır. Halen Naturel Yenilenebilir Enerji bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine devam etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792485


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