***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokturYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı iş geliştirme, satış ve pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunu yürütmek amacıyla Sn. Gürdal GÜLLÜ' nün Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Sn. Gürdal GÜLLÜ' nün kısa özgeçmişi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.Gürdal GÜLLÜ : 1980 yılında Aydın ili Söke ilçesinde dünyaya gelmiştir. Orta eğitimini İstanbul Turhan ve Mediha Tansel Ortaokulunda, Üniversite eğitimini İstanbul Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Endüstri Mühendisliği lisansını tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce, Rusça ve Kazakça bilmektedir. Çalışma hayatına Société des Produits Nestlé S.A'nın Kazakistan dağıtım grubunda yönetici olarak başlamıştır. İlerleyen yıllarda yine çok uluslu firmalarda muhtelif dönemlerde Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Belarus, Umman ve Türkiye'de inşaat, enerji ve üretim sektörlerinde yatırım ve finansman yönetimi, proje geliştirme ve üst düzey yönetici olarak görev almıştır. Halen Naturel Yenilenebilir Enerji bünyesinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792485BIST