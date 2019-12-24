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***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.12.2019 12:12
GÜNCEL HABERLER



***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Angora Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Agah Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ysf Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Snl Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Saf Akçe Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 3350000 3350000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Ulus Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5550000 5550000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Margün 13 Enerji San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Margün Enerji San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 18100000 18100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Margün 1 Enerji San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 500 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Energes 1 Elektrik Üretim Dan. ve San. Tİc.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Energes 9 Elektrik Üretim Dan. ve San. Tİc.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2100000 2100000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Berrak Ges 1 Elektrik Üretim Dan. ve San. Tİc.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804940


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Frank 6,0366 6,0730 % 0,01  
Riyal 1,5810 1,5890 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.490 4,27  
Altın Gr. 285 285 0,78  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.927 9,85  
Yarım 909 932 4,76  
Çeyrek 456 466 2,39  
Gümüş.Ons 17,57 17,60 0,15  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,03  
B. Petrol 66,72 66,72 0,33  
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