***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAngora Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 25000000 25000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAgah Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkYsf Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSnl Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSaf Akçe Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 3350000 3350000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkUlus Enerji Üretim San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5550000 5550000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMargün 13 Enerji San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMargün Enerji San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 18100000 18100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMargün 1 Enerji San. ve Tic.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 500 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEnerges 1 Elektrik Üretim Dan. ve San. Tİc.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEnerges 9 Elektrik Üretim Dan. ve San. Tİc.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2100000 2100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBerrak Ges 1 Elektrik Üretim Dan. ve San. Tİc.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804940BIST