***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.11.2019 15:06
***NETAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NETAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NETAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800457
BIST
17:28106.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 653,21
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.155
En Düşük
104.718
17:285,7557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0136
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
17:286,3418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0185
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
17:28269,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,49
|Açılış
|: 269,00
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|169.324.460
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.772.802
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|3.335.972
|% 14,96
|
|ADEL
|17,26
|30.301.173
|% 14,30
|
|ERSU
|2,03
|27.071.058
|% 14,04
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|RYGYO
|2,21
|6.515.866
|% -5,96
|
|ESCOM
|1,13
|33.409.721
|% -5,83
|
|ETILR
|2,90
|22.164
|% -4,92
|
|THYAO
|13,71
|1.967.814.659
|% 2,01
|
|KRDMD
|2,45
|518.855.042
|% 2,08
|
|GARAN
|10,02
|409.606.848
|% 0,91
|
|EREGL
|7,92
|358.661.351
|% 2,72
|
|ASELS
|18,80
|356.116.063
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,45
|518.855.042
|% 2,08
|
|THYAO
|13,71
|1.967.814.659
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,48
|169.049.701
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,88
|161.779.880
|% 2,17
|
|SISE
|4,82
|334.153.398
|% 2,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3740
|7,4110
|% -0,14
|
|Frank
|5,7431
|5,7777
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5289
|1,5366
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.454
|-1,03
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-2,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,75
|
|Yarım
|859
|882
|-0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,18
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|0,27
|