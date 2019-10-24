***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -8.901.434 291.106.537 6.008.477 34.897.360 161.500.522 53.518.202 644.606.624 644.606.624Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-22.989.935 -39.091.077 -62.081.012 -62.081.012Düzeltmelerden Sonraki Tutar64.864.800 41.612.160 -8.901.434 268.116.602 6.008.477 34.897.360 122.409.445 53.518.202 582.525.612 582.525.612Transferler53.518.202 -53.518.202Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)305.883.029 22.811.214 -46.014.824 282.679.419 282.679.419Dönem Karı (Zararı)-46.014.824 -46.014.824 -46.014.824Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar305.883.029 22.811.214 328.694.243 328.694.243Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -8.901.434 573.999.631 28.819.691 34.897.360 175.927.647 -46.014.824 865.205.031 865.205.031Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -7.862.007 495.474.961 28.564.108 34.897.360 175.927.647 -19.814.091 813.664.938 813.664.938Düzeltmelerden Sonraki Tutar64.864.800 41.612.160Transferler-19.814.091 19.814.091Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.445.131 30.901.547 13.305.164 -110.527.471 -41.875.629 -82.463 -41.958.092Dönem Karı (Zararı)-110.527.471 -110.527.471 -82.463 -110.609.934Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar24.445.131 30.901.547 13.305.164 68.651.842 68.651.842Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)498.184 498.184Dönem Sonu Bakiyeler64.864.800 41.612.160 -7.862.007 519.920.092 59.465.655 34.897.360 169.418.720 -110.527.471 771.789.309 415.721 772.205.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-47.368.713 -114.239.328Dönem Karı (Zararı)-110.609.934 -46.014.824Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-110.609.934 -46.014.824Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler134.563.688 -64.869.832Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13-18 44.461.360 22.896.690Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-6.919.147 2.349.671Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -6.919.147 15.518.375Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -13.168.704Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.116.587 21.770.807Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34.517.806 19.040.818Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.243.412 2.402.652Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 1.355.369 327.337Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler102.891.827 53.768.457Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -8.516.636 -6.682.790Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 115.375.741 59.018.295Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -3.967.278 1.432.952Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21-22 -28.521.640 -182.016.977Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -200.258 -240.955Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -15.445.215 16.322.587Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler180.174 279.888Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler11 180.174 279.888İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.854.695 21.674.890Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler121.064.019 440.417.680İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)25 -9.146.315 -5.719İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 130.210.334 440.423.399Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.113.209 14.648.682İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -8.113.209 14.648.682Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-43.054.937 -102.719.250Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -44.587.779 14.559.290Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 6.926.884 5.012.091Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-73.363.656 -307.739.258İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25 21.518.826 -1.355.591İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -94.882.482 -306.383.667Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -177.943 -4.177.855Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler26.955.118 -25.239.369Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)26.955.118 -25.239.369Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.645.803 -10.571.929İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -6.645.803 -10.571.929İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.857.389 -2.515.192Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.900.941 -89.209.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-38.382.874 -22.868.646Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -2.084.898 -2.160.916YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.272.258 -4.485.770Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri65.275 534.524Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 65.275 534.524Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-54.269.494 -9.391.527Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -9.082.875 -8.097.896Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -45.186.619 -1.293.631Alınan Faiz22 8.516.636 6.682.790Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-584.675 -2.311.557FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.703.163 49.855.041Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 214.124.061 99.560.204Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -23.951.966 0Ödenen Faiz-108.468.932 -49.705.163YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.937.808 -68.870.057Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-28.593.233 21.140.729NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-40.531.041 -47.729.328DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 192.787.683 187.212.070DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 152.256.642 139.482.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 152.256.642 192.787.683Ticari Alacaklar863.391.584 916.704.334İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 9.200.618 7.142İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 854.190.966 916.697.192Diğer Alacaklar368.424 1.728.286İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 368.424 1.728.286Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar372.092.202 305.680.684Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları4 372.092.202 305.680.684Stoklar9 140.957.632 89.377.544Peşin Ödenmiş Giderler10 7.351.929 13.361.876Diğer Dönen Varlıklar18 57.097.871 44.113.644ARA TOPLAM1.593.516.284 1.563.754.051TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.593.516.284 1.563.754.051DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5.318.562 4.733.887Ticari Alacaklar59.462.593 54.296.299İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 59.462.593 54.296.299Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 8.336.072 7.784.350Maddi Duran Varlıklar11 75.116.751 51.441.407Kullanım Hakkı Varlıkları12 51.632.812 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar180.166.282 129.450.068Şerefiye13 103.720.596 96.422.343Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 76.445.686 33.027.725Peşin Ödenmiş Giderler10 655.879 554.765Ertelenmiş Vergi Varlığı23 33.929.769 24.022.688Diğer Duran Varlıklar18 27.034.043 25.401.602TOPLAM DURAN VARLIKLAR441.652.763 297.685.066TOPLAM VARLIKLAR2.035.169.047 1.861.439.117KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar700.817.118 487.836.269İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar700.817.118 487.836.269Banka Kredileri6 680.345.499 487.836.269Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 20.471.619 0Ticari Borçlar247.853.597 298.956.476İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 22.008.347 353.107İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 225.845.250 298.603.369Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 23.888.508 22.373.870Diğer Borçlar11.676.120 17.064.203İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 11.676.120 17.064.203Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler117.323.538 83.881.957Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri4 117.323.538 83.881.957Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 5.064.848Kısa Vadeli Karşılıklar36.926.243 34.856.887Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 29.094.480 28.613.313Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 7.831.763 6.243.574Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4 61.431.994 66.589.646ARA TOPLAM1.199.917.118 1.016.624.156TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.199.917.118 1.016.624.156UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar34.490.738 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34.490.738 0Banka Kredileri6 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 34.490.738 0Ticari Borçlar55.179 57.416İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 55.179 57.416Uzun Vadeli Karşılıklar24.919.603 29.265.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 24.919.603 29.265.838Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 3.581.379 1.826.769TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.046.899 31.150.023TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.262.964.017 1.047.774.179ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar771.789.309 813.664.938Ödenmiş Sermaye19 64.864.800 64.864.800Sermaye Düzeltme Farkları41.612.160 41.612.160Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)512.058.085 487.612.954Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.862.007 -7.862.007Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.862.007 -7.862.007Yabancı Para Çevrim Farkları519.920.092 495.474.961Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)59.465.655 28.564.108Yabancı Para Çevrim Farkları59.465.655 28.564.108Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34.897.360 34.897.360Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları169.418.720 175.927.647Net Dönem Karı veya Zararı-110.527.471 -19.814.091Kontrol Gücü Olmayan Paylar415.721 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR772.205.030 813.664.938TOPLAM KAYNAKLAR2.035.169.047 1.861.439.117Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 833.021.971 601.180.083 267.500.805 193.279.320Satışların Maliyeti4 -748.888.133 -531.222.657 -234.268.458 -182.266.407TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)84.133.838 69.957.426 33.232.347 11.012.913BRÜT KAR (ZARAR)84.133.838 69.957.426 33.232.347 11.012.913Genel Yönetim Giderleri-55.280.523 -39.899.063 -15.898.501 -13.125.424Pazarlama Giderleri-72.943.520 -54.579.741 -25.432.488 -13.118.361Araştırma ve Geliştirme Giderleri-6.486.080 -12.566.952 -2.704.793 -7.688.624Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 20.301.876 1.367.041 -1.789.592 -2.288.180Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -12.549.748 -119.737.980 34.265.688 -77.788.587ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-42.824.157 -155.459.269 21.672.661 -102.996.263Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler65.275 842.011 49.446 829.631Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-245.449 -1.121.899 -240.921 -1.106.049Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 200.258 240.955 -80.973 105.187FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-42.804.073 -155.498.202 21.400.213 -103.167.494Finansman Gelirleri22 40.436.004 188.699.767 -13.106.907 119.103.196Finansman Giderleri22 -123.687.080 -62.893.802 -42.764.624 -27.387.490SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-126.055.149 -29.692.237 -34.471.318 -11.451.788Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri15.445.215 -16.322.587 16.063.438 -11.543.600Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -87.280 -83.788 1.412 -6.378Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 15.532.495 -16.238.799 16.062.026 -11.537.222SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-110.609.934 -46.014.824 -18.407.880 -22.995.388DÖNEM KARI (ZARARI)-110.609.934 -46.014.824 -18.407.880 -22.995.388Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-82.463 0 -48.728 0Ana Ortaklık Payları-110.527.471 -46.014.824 -18.359.152 -22.995.388Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp 24 -1,70400000 -0,70940000 -0,28300000 -0,35450000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24.445.131 305.883.029 9.123.833 184.949.662Yabancı Para Çevrim Farkları24.445.131 305.883.029 9.123.833 184.949.662Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandır 22.811.214 -22.007.926 17.857.953Yabancı Para Çevrim Farkları44.206.711 22.811.214 -22.007.926 17.857.953DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)68.651.842 328.694.243 -12.884.093 202.807.615TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-41.958.092 282.679.419 -31.291.973 179.812.227Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-82.463 0 -48.728 0Ana Ortaklık Payları-41.875.629 282.679.419 -31.243.245 179.812.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794643BIST