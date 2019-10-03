***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2019 18:48
***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyemiz (CFO) Mehmet İlker Çalışkan İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı Pozisyonuna yükselmiştir.
Uluslararası Pazarlar İş Birimi Genel Müdürü olarak görev yapan Serdar Uçar görevinden ayrılmıştır. 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Uluslararası Pazarlar İş Birimi Genel Müdürlüğü'ne İcra Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet İlker Çalışkan vekalet edecektir.
Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790058
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