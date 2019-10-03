***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyemiz (CFO) Mehmet İlker Çalışkan İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı Pozisyonuna yükselmiştir.Uluslararası Pazarlar İş Birimi Genel Müdürü olarak görev yapan Serdar Uçar görevinden ayrılmıştır. 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Uluslararası Pazarlar İş Birimi Genel Müdürlüğü'ne İcra Kurulu Başkan Yardımcımız Mehmet İlker Çalışkan vekalet edecektir.Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790058BIST