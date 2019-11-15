***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2019 09:05
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799048
BIST
11:53104.747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 966,48
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
104.833
En Düşük
104.409
11:535,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0146
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7457
11:536,3531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0119
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
11:53271,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 271,78
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,66
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|5,67
|4.020.437
|% 13,63
|
|KLNMA
|42,98
|20.436.913
|% 11,46
|
|DIRIT
|1,00
|3.114.633
|% 9,89
|
|COSMO
|1,42
|876
|% 8,40
|
|HUBVC
|7,90
|3.254.766
|% 7,34
|
|EGCYO
|0,13
|1.433
|% -7,14
|
|KPHOL
|2,37
|2.370
|% -7,06
|
|EUYO
|1,16
|12.054.452
|% -5,69
|
|METAL
|0,86
|3.407
|% -4,44
|
|OZGYO
|1,27
|29.060.157
|% -3,79
|
|THYAO
|13,68
|466.525.319
|% 0,51
|
|GARAN
|9,81
|130.725.432
|% 0,72
|
|ASELS
|19,17
|118.781.494
|% 1,11
|
|HALKB
|5,76
|111.999.635
|% 1,23
|
|KARSN
|1,35
|111.934.079
|% 6,30
|
|KARSN
|1,35
|111.934.079
|% 6,30
|
|THYAO
|13,68
|466.525.319
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,33
|72.784.336
|% 1,30
|
|ISFIN
|2,76
|84.709.808
|% 1,47
|
|OZGYO
|1,27
|29.060.157
|% -3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4005
|7,4376
|% 0,27
|
|Frank
|5,8064
|5,8413
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5324
|1,5400
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|-7,32
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.793
|1.838
|-3,45
|
|Yarım
|867
|889
|-1,67
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,26
|62,26
|-0,02
|
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