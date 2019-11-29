***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.11.2019 09:00
***NIBAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler NIBAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800887
BIST
11:58107.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 87,35
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
107.070
11:585,7467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
11:586,3287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0183
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3254
11:58269,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,63
|Açılış
|: 269,45
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,20
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|63,65
|4.231.366
|% 14,68
|
|SMART
|6,18
|95.332.961
|% 13,19
|
|FLAP
|3,87
|39.766.698
|% 11,53
|
|DMSAS
|3,09
|29.051.343
|% 10,75
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|MEPET
|1,87
|18.152.149
|% -4,10
|
|CEOEM
|8,28
|2.371.050
|% -3,83
|
|DERAS
|2,86
|12.471.120
|% -3,70
|
|THYAO
|13,76
|464.512.828
|% -0,43
|
|GARAN
|10,15
|177.729.287
|% 0,59
|
|KRDMD
|2,37
|144.323.602
|% -0,42
|
|EREGL
|7,97
|114.053.549
|% 1,27
|
|SISE
|5,04
|101.399.410
|% 1,00
|
|KRDMD
|2,37
|144.323.602
|% -0,42
|
|THYAO
|13,76
|464.512.828
|% -0,43
|
|ISFIN
|2,69
|85.562.123
|% 2,28
|
|BJKAS
|2,63
|54.166.680
|% 4,37
|
|TSKB
|1,04
|20.955.017
|% 1,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3973
|7,4344
|% -0,23
|
|Frank
|5,7328
|5,7673
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5286
|1,5362
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-1,86
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-2,27
|
|Yarım
|860
|883
|-1,10
|
|Çeyrek
|432
|441
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,31
|