NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL HOLDİNG A.Ş. 236947113 TRY 78,16
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 50112000 TRY 15,96
NUROL OTELCİLİK VE TUR.İŞL.A.Ş. 1940889 TRY 0,88
NURETTİN ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,89
EROL ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,89
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,89
EYÜB SABRİ ÇARMIKLI 1711111 TRY 0,78
GÜROL ÇARMIKLI 855555 TRY 0,39
GÜRHAN ÇARMIKLI 855555 TRY 0,39
OĞUZHAN ÇARMIKLI 1711111 TRY 0,78
TOPLAM 300000000 TRY 100,00