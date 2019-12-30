***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2019 18:03
***NRBNK*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL HOLDİNG A.Ş. 236947113 TRY 78,16
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 50112000 TRY 15,96
NUROL OTELCİLİK VE TUR.İŞL.A.Ş. 1940889 TRY 0,88
NURETTİN ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,89
EROL ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,89
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,89
EYÜB SABRİ ÇARMIKLI 1711111 TRY 0,78
GÜROL ÇARMIKLI 855555 TRY 0,39
GÜRHAN ÇARMIKLI 855555 TRY 0,39
OĞUZHAN ÇARMIKLI 1711111 TRY 0,78
TOPLAM 300000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805907
BIST
18:05114.754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.070,36
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
18:055,9434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0142
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9375
18:056,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6735
En Düşük
6,6472
18:05289,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 289,48
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
288,81
BIST En Aktif Hisseler
|ISKUR
|192.899,80
|382.899
|% 20,04
|
|IHGZT
|5,68
|9.072.715
|% 19,83
|
|BURVA
|9,38
|2.471.387
|% 14,95
|
|INFO
|8,03
|182.561
|% 14,88
|
|IHYAY
|1,03
|119.507.368
|% 13,19
|
|FRIGO
|11,79
|497.538
|% -10,00
|
|UZERB
|2,22
|71.312
|% -9,76
|
|SELGD
|1,87
|561.963
|% -9,66
|
|BRKO
|0,32
|456.537
|% -8,57
|
|MMCAS
|1,08
|42.580
|% -8,47
|
|THYAO
|14,31
|1.270.594.709
|% 2,58
|
|ASELS
|20,48
|936.308.125
|% 4,12
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|ISGYO
|1,74
|683.931.008
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,93
|333.883.738
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,22
|375.274.912
|% 11,93
|
|ALBRK
|1,55
|422.632.571
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,66
|491.901.597
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7716
|7,8106
|% 0,07
|
|Frank
|6,1130
|6,1498
|% 0,39
|
|Riyal
|1,5791
|1,5870
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.515
|1.515
|4,41
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,06
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|-5,00
|
|Tam
|1.908
|1.955
|0,20
|
|Yarım
|922
|946
|0,09
|
|Çeyrek
|462
|473
|0,05
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|66,72
|66,72
|-0,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59IHYAY
Yüzde 14.29 oranında artışla 1.04 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 241, 436 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1192, 76 artarak (% 0.87 ) 138, 933
-
17:57XU100
Endeks 114, 694 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 8, 869.00 milyon TL de
-
17:57BURVA
Yüzde 14.95 oranında artışla 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 271, 250 adet işlem
-
17:56YATAS
Yüzde 4.06 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 876, 933 adet işlem