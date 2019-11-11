***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar30 Eylül 2019 Tarihli Faaliyet Raporu ekte pdf olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798223BIST