***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27.1 615.508.659 545.387.502 218.576.927 233.937.781Satışların Maliyeti27.2 -460.978.217 -359.767.392 -174.656.455 -141.085.946TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)154.530.442 185.620.110 43.920.472 92.851.835BRÜT KAR (ZARAR)154.530.442 185.620.110 43.920.472 92.851.835Genel Yönetim Giderleri28.1 -107.110.268 -101.580.783 -36.763.736 -39.716.477Pazarlama Giderleri28.2 -20.114.606 -20.767.522 -7.328.631 -8.984.960Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30.1 48.471.880 81.934.820 8.734.257 56.202.944Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30.2 -11.966.376 -31.073.243 -2.230.623 -15.771.733ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)63.811.072 114.133.382 6.331.739 84.581.609Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31.1 8.938.030 3.555.865 2.408.765 1.202.975Yatırım Faaliyetlerinden Giderler31.2 -485.549 -205.440 -175.335 -44.774Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 232.977 214.829 92.429 63.509FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)72.496.530 117.698.636 8.657.598 85.803.319Finansman Gelirleri32.1 150.813.829 56.122.466 79.939.130 33.233.512Finansman Giderleri32.2 -258.748.572 -444.265.254 -50.744.419 -259.394.678SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-35.438.213 -270.444.152 37.852.309 -140.357.847Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.401.835 -6.912.907 3.772.586 -12.899.940Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -21.568.626 -20.333.491 -6.190.081 -6.913.742Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 22.970.461 13.420.584 9.962.667 -5.986.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-34.036.378 -277.357.059 41.624.895 -153.257.787DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.2 -278.852 -493.350 -65.265 -137.203DÖNEM KARI (ZARARI)-34.315.230 -277.850.409 41.559.630 -153.394.990Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 4.468.579 -1.310.367 1.303.272 188.049Ana Ortaklık Payları35 -38.783.809 -276.540.042 40.256.358 -153.583.039Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,06878100 -0,49042700 0,07139200 -0,27237000Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,06828600 -0,48955200 0,07150800 -0,27212700Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,00049500 -0,00087500 -0,00011600 -0,00024300Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI250.080.123 31.631.898Dönem Karı (Zararı)35 -34.315.230 -277.850.409Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-34.036.378 -277.357.059Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.2 -278.852 -493.350Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler168.600.634 319.109.497Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 116.758.824 76.855.368Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.653.843 206.402Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 1.653.843 206.402Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-397.552 1.181.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 -397.552 1.181.367Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler61.798.348 67.527.833Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler32 64.767.601 67.435.089Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri30 3.297.105 4.953.334Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri30 -6.266.358 -4.860.590Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler21.109.210 235.587.077Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-9.351.578 -48.827.966İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16 -9.351.578 -48.827.966Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 -22.970.461 -13.420.584İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler158.740.197 7.730.684Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 -61.003 1.758.972Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler98.116.366 -50.454.281İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 89.559.843 -7.030.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 8.556.523 -43.423.424Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)11 -465.182 -2.073.742Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.252.756 6.134.376İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 -2.713.403 -1.558.487İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 19.966.159 7.692.863Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -610.626 -7.948.194Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 13.885.870 -36.177.420Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.459.022 61.705.266İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 832.562 1.494.678İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 22.626.460 60.210.588Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)11 346.379 2.109.520Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 4.304.511 2.712.033Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.433.006 13.323.513İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 299.658 276.867İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -11.732.664 13.046.646Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 27.290.975 -2.889.863İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.345.865 19.530.504Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25 2.797.674 1.953.922Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 -16.143.539 17.576.582Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları293.025.601 48.989.772Ödenen Temettüler-12.349.522 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)34 -30.595.956 -17.357.874YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-123.310.912 -189.011.095Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.374.201 4.187.549Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 2.371.633 4.142.777Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20 2.568 44.772Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-122.101.900 -205.738.940Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -121.885.611 -196.751.512Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -216.289 -8.987.428Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 168.087 16.506.609Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -3.751.300 -3.966.313FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.710.087 415.716.636İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-16.941.813 -25.151.569İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları26 -16.941.813 -25.151.569Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri202.060.612 630.251.681Kredilerden Nakit Girişleri9 202.060.612 630.251.681Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-78.641.111 -121.948.387Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -78.641.111 -121.948.387Ödenen Faiz32 -112.267.206 -88.736.265Alınan Faiz32 47.499.605 21.301.176YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)168.479.298 258.337.439Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.5 13.993.549 75.462.348NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)182.472.847 333.799.787DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 291.565.401 283.008.725DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 474.038.248 616.808.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 474.038.248 291.565.401Finansal Yatırımlar8 56.311.538 33.213.997Ticari Alacaklar181.844.150 275.348.001İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 89.559.843İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 181.844.150 185.788.158Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar11 6.549.760 6.084.578Diğer Alacaklar13.554.238 6.763.353İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 6.402.825 4.879.387İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 7.151.413 1.883.966Stoklar14 34.713.712 34.103.086Peşin Ödenmiş Giderler15 16.982.669 19.546.234Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 30.595.956 25.125.755Diğer Dönen Varlıklar25.1 14.440.635 16.869.890ARA TOPLAM829.030.906 708.620.295TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR829.030.906 708.620.295DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 46.682.032 69.718.570Diğer Alacaklar7.436.867 6.354.753İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar12 6.242.202 5.052.237İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.194.665 1.302.516Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16 129.823.820 120.472.242Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 1.413.526.671 1.409.943.458Maddi Duran Varlıklar19 3.863.049.241 3.842.032.418Kullanım Hakkı Varlıkları17 281.875.280 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 3.198.210 3.232.994Peşin Ödenmiş Giderler15 37.089.634 48.411.939Ertelenmiş Vergi Varlığı34 50.658.930 32.776.869Diğer Duran Varlıklar25.2 10.003.931 10.372.350TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.843.344.616 5.543.315.593TOPLAM VARLIKLAR6.672.375.522 6.251.935.888KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 28.823.261 17.425.181Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 398.696.439 313.018.317Ticari Borçlar131.711.926 108.011.929İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10 972.649 140.087İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 130.739.277 107.871.842Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar11 6.492.644 6.146.265Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 16.731.902 12.427.391Diğer Borçlar16.094.961 31.113.840İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 1.701.510 1.401.852İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 14.393.451 29.711.988Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 41.943.737 16.078.813Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 21.568.626 18.227.557Kısa Vadeli Karşılıklar5.414.790 3.291.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24 4.765.008 2.641.486Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 649.782 649.782ARA TOPLAM667.478.286 525.740.561TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER667.478.286 525.740.561UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 1.096.209.321 768.390.693Ticari Borçlar10 3.364.654 141.023Diğer Borçlar12 4.378.086 792.213Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 1.426.051 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.207.082 5.384.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 5.207.082 5.384.329Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 951.136.792 956.340.434TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.061.721.986 1.731.048.692TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.729.200.272 2.256.789.253ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.885.818.062 3.941.253.288Ödenmiş Sermaye26.1 563.875.937 563.875.937Sermaye Düzeltme Farkları26.1 410.912.684 410.912.684Geri Alınmış Paylar (-)26.10 -450.173.091 -433.231.278Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26.2 -53.710.445 -53.710.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.190.898.524 2.223.943.222Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.190.898.524 2.223.943.222Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26.9 2.168.780.416 2.201.741.528Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.7 -1.356.651 -1.273.065Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.4 23.474.759 23.474.759Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)149.001.716 137.457.370Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 149.001.716 137.457.370Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.3 481.163.160 464.221.347Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26.8 632.633.386 367.924.602Net Dönem Karı veya Zararı35 -38.783.809 259.859.849Kontrol Gücü Olmayan Paylar26.6 57.357.188 53.893.347TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.943.175.250 3.995.146.635TOPLAM KAYNAKLAR6.672.375.522 6.251.935.888Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 146.085.110 -378.393.458 -7.986.162 -53.710.445 1.428.844.377 -1.393.270 23.474.759 71.235.543 394.827.984 362.665.726 312.143.658 2.861.669.759 22.434.160 2.884.103.919Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-119.153 -119.153 -505 -119.658Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-119.153 -119.153 -505 -119.658Transferler-11.012.736 7.986.162 -20.952.362 36.164.305 299.958.289 -312.143.658Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.999 101.256.758 -276.540.042 -175.299.283 2.489.028 -172.810.255Dönem Karı (Zararı)-276.540.042 -276.540.042 -1.310.367 -277.850.409Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.999 101.256.758 101.240.759 3.799.395 105.040.154Sermaye ArttırımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi264.827.574 14.555.543 -279.383.117Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-25.151.569 -25.151.569 -25.151.569Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler2.333.518 2.333.518Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -414.557.763 0 -53.710.445 1.407.892.015 -1.409.269 23.474.759 172.492.301 445.547.832 383.121.745 -276.540.042 2.661.099.754 27.256.201 2.688.355.955Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -433.231.278 0 -53.710.445 2.201.741.528 -1.273.065 23.474.759 137.457.370 464.221.347 367.924.602 259.859.849 3.941.253.288 53.893.347 3.995.146.635Transferler-32.961.112 16.941.812 275.879.148 -259.859.849Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-83.586 11.544.346 -38.783.809 -27.323.049 4.642.999 -22.680.050Dönem Karı (Zararı)-38.783.809 -38.783.809 4.468.579 -34.315.230Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-83.586 11.544.346 11.460.760 174.420 11.635.180Kar Payları-12.244.820 -12.244.820 -104.702 -12.349.522Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-16.941.813 -16.941.813 -16.941.813Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler1.074.456 1.074.456 -1.074.456 0Dönem Sonu Bakiyeler563.875.937 410.912.684 -450.173.091 0 -53.710.445 2.168.780.416 -1.356.651 23.474.759 149.001.716 481.163.160 632.633.386 -38.783.809 3.885.818.062 57.357.188 3.943.175.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-34.315.230 -277.850.409 41.559.630 -153.394.990DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-82.332 -22.460 116.714 -50.842Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -102.915 -28.075 145.892 -63.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.583 5.615 -29.178 12.710Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 20.583 5.615 -29.178 12.710Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.717.512 105.062.614 -12.717.309 68.775.049Yabancı Para Çevrim Farkları26.5 11.717.512 105.062.614 -12.717.309 68.775.049DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.635.180 105.040.154 -12.600.595 68.724.207TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-22.680.050 -172.810.255 28.959.035 -84.670.783Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.642.999 2.489.028 610.995 -996.380Ana Ortaklık Payları-27.323.049 -175.299.283 28.348.040 -83.674.403http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798222BIST