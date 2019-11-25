***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.11.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25 Kasım 2019 tarihinde Fitch Ratings Kredi Derecelendirme Kuruluşu ile yaptığımız kredi derecelendirme sözleşmemiz sonlandırılmıştır.Fitch Ratings, sözleşmenin sonlandırılması sonucunda rating notunu çekmiş, yaptığı son değerlendirmeye istinaden şirketimizin notunu değiştirmeyerek, görünümü ise negatif olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800388BIST