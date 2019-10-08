***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2019 17:39
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
XS1689695036 ISIN Kodlu biri 11/10/2019 itfa tarihli 9.656.839 EUR, diğeri 20/10/2019 itfa tarihli 2.809.230 EUR olan
Yurt Dışı Tahvillerimizin her ikisinin itfası da 08/10/2019 tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791593
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