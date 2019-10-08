***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarXS1689695036 ISIN Kodlu biri 11/10/2019 itfa tarihli 9.656.839 EUR, diğeri 20/10/2019 itfa tarihli 2.809.230 EUR olanYurt Dışı Tahvillerimizin her ikisinin itfası da 08/10/2019 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791593BIST