***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.10.2019 18:26
***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimizin kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulumuzun 26.07.2016, 22.12.2016 ve 25.09.2017 tarihinde almış olduğu kararlarına ilave olarak alınan 13.08.2018 tarihli kararı gereğince 14.10.2019 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,61 - 1,63 TL fiyat aralığından 300.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 14.10.2019 tarihi itibariyle %34,98 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/10/2019 300.000 0 300.000 196.928.966,98 197.228.966,98 % 34,92 % 34,92 % 34,98 % 34,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793136
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