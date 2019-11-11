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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.11.2019 19:10
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***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/11/2019
Karar Sayısı
2019/25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 11.11.2019
KARAR SAYISI :   2019 / 25
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II – 14.1 SAYILI TEBLİĞİ'N İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE 
SORUMLULUK BEYANIMIZDIR
a) Şirketimizin 30.09.2019 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun  ‘‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'' hükümleri kapsamında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,   
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibariyle yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun da  işletmenin işin gelişimi ve performansını, finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
           Orlando KALUMENOS
       Yönetim Kurulu Üyesi - CFO
    İsmail Burak KÜNTAY                         Mehmet Aydoğan TÜRAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi           Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798224


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