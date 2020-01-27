***ODAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***ODAS*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [ODAS]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/01/2020Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)İlgili PazarPay PiyasasıTakas Tarihi27/01/2020AçıklamalarODAS.TR sırasındaki temerrüt işlemi 27/01/2020 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814611BIST