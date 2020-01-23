***ODAS* *IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.01.2020 09:16
***ODAS******IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZTAR, ODAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 29/01/2020) ODAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 29/01/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814067
BIST
11:15123.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 408,52
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.183
En Düşük
122.203
11:155,9199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9335
En Düşük
5,9034
11:156,5669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5812
En Düşük
6,5526
11:15295,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 295,63
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|42,80
|23.823.031
|% 15,24
|
|PRKAB
|3,79
|16.854.977
|% 14,85
|
|BURCE
|9,19
|10.550.406
|% 12,76
|
|NATEN
|18,35
|59.950.027
|% 12,71
|
|ERSU
|3,64
|12.912.093
|% 12,35
|
|QNBFL
|172,80
|4.838
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|358.207
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|249.641
|% -9,93
|
|BALAT
|1,97
|692.313
|% -9,63
|
|GYHOL
|16,68
|41.917
|% -5,82
|
|THYAO
|14,66
|373.095.423
|% -0,41
|
|ICBCT
|6,09
|213.340.549
|% 0,33
|
|HALKB
|7,14
|195.667.150
|% 0,99
|
|KRSTL
|1,84
|184.116.787
|% 8,24
|
|GARAN
|12,25
|171.148.426
|% 0,66
|
|KRSTL
|1,84
|184.116.787
|% 8,24
|
|ODAS
|2,06
|116.650.061
|% 4,57
|
|KRDMD
|3,06
|163.064.747
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,71
|69.108.057
|% 0,59
|
|PETKM
|4,06
|142.047.015
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7422
|7,7810
|% -0,14
|
|Frank
|6,0788
|6,1155
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5709
|1,5788
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-4,18
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,45
|62,45
|-0,76
|
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