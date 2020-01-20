***ODAS* *IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ODAS******IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler IZTAR, ODAS21.01.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaIZ HAYVANCILIK TARIM IZTAR 100,00000 1,00 Kaydi PayODAS ELEKTRIK ODAS 103,5672 1,00 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813559BIST